GF VIP, una ex concorrente è incinta: splendido annuncio

Una ex concorrente del GF VIP è incinta, splendido annuncio sui social: di seguito vi diciamo di chi si tratta

Il Grande Fratello è il reality show più longevo della televisione italiana. Il programma è andato in onda per la prima volta il 14 settembre 2000 su Canale 5. La trasmissione è basata sul format olandese Big Brother. Lo scopo del gioco è far convivere concorrenti di diversa estrazione sociale in una casa spiata ventiquattro ore su ventiquattro dalle telecamere. Il titolo del programma s’ispira all’omonimo personaggio del romanzo 1984 scritto da George Orwell.

IL GF, oltre ad essere il reality show più longevo, è anche uno dei più amati e seguiti della televisione italiana. L’enorme successo avuto dalla trasmissione ha convinto i vertici di Mediaset ad investire anche sul format vip, in onda dal 2016 sempre su Canale 5.

GF VIP, ex concorrente è incinta: l’annuncio

Una ex concorrente del Grande Fratello Vip è incinta. Stiamo parlando di Carlotta Maggiorana, partecipante della quarta edizione del reality show nonché ex Miss Italia. La donna ha dato il lieto annuncio sui social, pubblicando una foto del passeggino e scrivendo: “Ti stiamo aspettando“.

Fino ad ora erano circolate alcune indiscrezioni, ma solo adesso possiamo dare l’ufficialità: Carlotta Maggiorana è incinta e aspetta il suo primo bambino. L’ex Miss Italia è sposata con l’imprenditore Emilio Pierantoni. I due si sono conosciuti quando lei aveva diciassette anni. All’inizio, per via della giovane età della Maggiorana, i due decisero di non approfondire la conoscenza, salvo poi incontrarsi qualche anno dopo tramite un’amica in comune.

Tra i due c’è una differenza di ben tredici anni. Dopo una lunga storia d’amore, la Maggiorana e suo marito hanno deciso di coronare il loro sogno: diventare genitori.

