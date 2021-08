Avete mai visto il fidanzato di Levante? La cantante ha condiviso sui social la loro prima foto di coppia: il pubblico è in fermento!

Finalmente è uscita allo scoperto, la bellissima Levante. Nel corso di una sua recentissima intervista, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, la famosissima cantante aveva ammesso di aver ritrovato nuovamente l’amore. A distanza di qualche anno dalla fine della sua storia d’amore con Diodato e il forte desiderio da parte del loro pubblico di rivederli insieme, la cantante siciliana ha voltato pagine. Ed ha incontrato un uomo fatto apposta per lei. Stando a quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che il loro primo incontro sia avvenuto all’incirca due anni, in modo del tutto casuale. E che, da quel momento, i due piccioncini non si sono mai più lasciati.

Insomma, da come si può chiaramente comprendere dalle sue parole, sembrerebbe proprio che Levante sia follemente innamorata di questo ‘dio siciliano’, come lei stessa l’ha definito. A questo punto, però, ci chiediamo: voi avete mai visto il suo fidanzato? Pochi giorni fa, la cantante ha condiviso sul suo canale Instagram ufficiale la loro prima foto di coppia. E, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto impazzire il suo pubblico. Siete curiosi di saperne di più? Ci pensiamo immediatamente!

Levante follemente innamorata del suo fidanzato, l’avete mai visto? Che coppia!

È da quando ne ha ampiamente e pubblicamente parlato nel corso di una sua recentissima intervista che tutti noi siamo curiosi di conoscere il volto del ‘dio siciliano’ che ha fatto follemente innamorate la bellissima Levante. Siete curiosi anche voi di vederlo, vero? Benissimo: vi accontentiamo immediatamente! Anzi, per dirla meglio, è stata proprio la diretta interessata ad accontentare il suo amatissimo pubblico social.

Qualche giorno fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, Levante ha condiviso la prima foto di coppia insieme al suo fidanzato Pietro. Inutile raccontarvi la reazione dei suoi sostenitori. Che, appena resisi conto della bellezza della coppia, sono andati letteralmente in fermento. Bando alle ciance, eccoli insieme:

Non c’è proprio nulla da dire: Levante e il suo Pietro sono davvero bellissimi! Siete d’accordo con noi?