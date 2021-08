Sono passati due anni dalla sua scomparsa: Nadia Toffa il 13 agosto 2019 passava a miglior vita dopo aver lottato contro il tumore Ecco la sua ultima apparizione in tv.

Esattamente due anni fa, il 13 agosto 2019, Nadia Toffa ha lasciato un enorme vuoto nel cuore degli italiani. La conduttrice televisiva, giornalista, ‘La Iena’ più famosa d’Italia, dopo aver lottato contro un tumore, si è spenta. Nell’agosto di due anni fa il celebre volto televisivo faceva piangere tutti: Nadia fino alla sua morte ha raccontato la malattia in tv, sui social, anche in un libro, ‘Fiorire d’inverno’. La Toffa ha dato un grande insegnamento a tutti: le sue parole, nell’ultima apparizione in tv, hanno fatto ragionare tutti.

Nadia Toffa, due anni dalla sua scomparsa: la sua ultima apparizione in tv, il video

Abbiamo visto Nadia Toffa in tv, l’ultima volta, poco dopo la sua scomparsa. Il celebre programma di cui ha fatto parte per tanti anni, Le Iene, nella prima puntata della stagione in seguito la scomparsa ha dedicato un’ampia pagina a lei.

Le Iene hanno mandato in onda un video del 21 dicembre 2018: il programma si aprì con un discorso di Nadia Toffa, un addio, una sorta di testamento. Le parole della Iena hanno commosso tutti.

Il volto televisivo, senza peli sulla lingua, svelava a tutti di aver ancora poco tempo per vivere. Il suo discorso è magnifico, queste le parole di Nadia Toffa:

“Ho pensato al fatto che ‘non è quanto vivi, ma come vivi’. E’ stupido dire ‘è morto tizio, quanti anni aveva?’ non è una domanda. Importa ‘Come vivi, quanto intensamente vivi, non quanto’. Io spero di avere più tempo possibile, faccio quello che posso per ritardare la mia morte. Faccio le cure ma sto tumore continua a tornare, non ho molto tempo ma vedremo quanto tempo ho ancora”.