La compagna della famosa cantante è incinta: “Presto saremo in tre”

Presto diventeranno in tre: la celebre cantante famosa in tutto il mondo e la sua compagna daranno vita ad un bebè, magnifico e commovente annuncio.

Parliamo di Deborah Anne Dyer, meglio conosciuta come Skin! La celebre cantante britannica, leader della band Skunk Anansie, è famosissima in tutto il mondo. La ricordiamo anche in qualità di giudice, nel celebre talent show di Sky Uno, X Factor! Era il 2015 e con il suo meraviglioso carattere conquistò tutti! Skin dopo la separazione da Christiana Wyly avvenuta nel 2015, ha incontrato l’amore della sua vita. Da quattro anni la cantante degli Skunk Anansie è legata Ladyfag, artista e performer: presto da due diventeranno tre! L’annuncio ha fatto emozionare tutti.

