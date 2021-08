Gemma Galgani potrebbe presto abbandonare Uomini e Donne per entrare a far parte del reality? Un ‘addio’ sembra possibile: ecco l’indiscrezione che circola nelle ultime ore.

Uomini e Donne è il dating show più amato dagli italiani: la padrona di casa, Maria de Filippi, va in onda ogni primo pomeriggio, dalle 14.45, su Canale 5, per regalare intrattenimento ed emozioni al suo pubblico. Una delle protagoniste indiscusse del programma da tanti anni è Gemma Galgani. La Dama del Trono Over con il suo carattere forte ed allo stesso tempo così fragile, è stata sempre al centro dell’attenzione. A renderla protagonista non solo le sue turbolente love story ma anche le continue liti con Tina Cipollari! La Dama più famosa di Uomini e Donne però potrebbe presto dire ‘addio’: ecco l’indiscrezione che gira nelle ultime ore.

Gemma Galgani pronta per il famoso reality? Incredibile indiscrezione: dirà ‘addio’ a Uomini e Donne Il parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne potrebbe presto salutare la sua ‘regina’ indiscussa, Gemma Galgani. La Dama del programma da tanti anni, secondo quanto rivela il portale Coming Soon, è intenzionata a lasciare Uomini e Donne. Leggi anche Gemma Galgani irriconoscibile: com’era prima di Uomini e donne

Si legge che, nonostante l’affetto ed il supporto dei fan, Gemma Galgani potrebbe non rimanere ancora a lungo nel celebre dating show. Coming Soon fa sapere che la Dama torinese potrebbe entrare a far parte del cast della nuova edizione de La Talpa che ripartirà con una nuova stagione, prossimamente. La Galgani deciderà così di cambiare i suoi programmi ed iniziare una nuova avventura nel celebre reality show? Nessuna conferma ma l’indiscrezione viaggia veloce!

Certo, Maria de Filippi dovrà salutare una delle protagoniste del suo studio: sarà Isabella Ricci la nuova erede? Non ci resta che attendere ulteriori novità e, soprattutto, conferme!