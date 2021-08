Erano le “rivali” delle Spice Girls, ricordate? Sono passati circa trent’anni, come sono e cosa fanno oggi

Debuttarono alla fine degli anni ’90 e divennero le “rivali” per eccellenza delle Spice Girls: scopriamo come appaiono dopo ben trent’anni!

Non solo le Spice Girls: negli anni ’90 la rivincita della “musica al femminile” fu condotta anche da un altro storico gruppo di fanciulle tutto pepe che diedero filo da torcere alle loro “rivali”.

Ci riferiamo alle All Saints, ve le ricordate? Il quartetto composto dalle sorelle Natalie e Nicole Appleton, da Shaznay Lewis e Melanie Blatt irruppe sulla scena musicale mondiale nel 1997: impossibile dimenticare il loro singolo tormentone “Never Ever”, vero?

Intanto, il loro primo album intitolato col nome della band ottiene un successo strepitoso vendendo ben 10 milioni di copie, a cui farà seguito una piccolo momento di crisi. Le All Saints tornano poi più agguerrite che mai col brano “Pure Shores” per la colonna sonora di “The Beach“, il film con Leonardo Di Caprio, e partecipando addirittura al film di Dave Stewart “Honest”.

Ma cosa ne è stato di loro? Oggi le All Saints sono ancora attive in campo musicale? Sono cambiate molto rispetto all’epoca che regalò loro tanta fama? Scopriamolo!

Le All Saints oggi: resterete di stucco nel rivedere le “rivali” storiche delle Spice Girls

Agli inizi degli anni Duemila il gruppo si sciolse a causa di dissapori al suo interno per poi ricomporsi tra varie difficoltà, ulteriori separazioni e qualche flop.

Il ritorno avviene nel 2016, con l’album Red Flag e con un tour dopo ben 15 anni. Nel 2017 le All Saints hanno accompagnato i Take That nel loro tour britannico. Un anno dopo pubblicano il loro quinto album, Testament, ma neanche questo ottiene il successo sperato.

Ricordate ancora oggi da milioni di fan, le All Saints appaiono come si vede in questa foto tratta dal profilo Instagram ufficiale della band: non si può dire che siano cambiate molto, vero?

Anzi, impressionante quanto sembrino le stesse di trent’anni fa, siete d’accordo?