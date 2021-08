Michela era giunta a ‘La clinica per rinascere’ con un peso di 156 kg: dopo l’intervento è fortemente cambiata, stenterete a crederci.

Avete mai seguito il programma ‘La clinica per rinascere’? Senza alcun dubbio, si! Versione italiana di ‘Vite al limite’, la trasmissione di Real Time ha riscosso un successo assoluto sin dal primo momento. Tanto è vero che dopo la prima edizione, andata in onda nel 2018, se ne sono alternate altre due. Le storie raccontate nel corso di questi tre anni, c’è da ammetterlo, sono state davvero incredibili. E ciascuno di loro, soprattutto, ha saputo catturare l’attenzione del suo pubblico. Tra le tante, è davvero impossibile non informarvi di quella della bellissima Michela. Entrata a far parte del programma con un peso che raggiungeva i 156 kg, la donna aveva alle spalle un passato per niente facile. Ed una mamma che, soprattutto, non le ha mai dato segnali di affetto.

Leggi anche –> ‘La clinica per rinascere’, dopo l’intervento Teresa è drasticamente cambiata: trasformazione impressionante

“Per chi le ha avute, non significano niente. Chi, invece, non le ha avuto, significano tanto”, ha detto Michela alle telecamere del programma. Sapete, però, cos’è successo durante il suo percorso? E, soprattutto, com’è cambiata dopo il programma? Vi diremo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

La storia di Michela a La clinica per rinascere ha colpito tutti: dopo l’intervento è un’altra persona

La storia di Michela è la storia di una donna che, come raccontato dalla diretta interessata, è stata adottata qualche ora dopo la sua nascita. E che ha vissuto con sua madre, quella adottiva, che non le ha mai dato affetto. È proprio per questo motivo che la bella Michela ha trovato consolazione e riparo nel cibo. Fino a quando dopo la morte del padre, da lei definito come il pilastro della sua vita, la donna ha iniziato ad ingrassare sempre di più tanto da ritenere necessario l’intervento del dottor Giardiello.

Leggi anche –> La clinica per rinascere, la storia di Roberta: dopo l’intervento la sua vita è drasticamente cambiata

Com’è stato il suo percorso all’interno de La clinica per rinascere? Beh, davvero encomiabile. Dopo aver perso 10 kg prima dell’intervento, dopo di esso Michela è letteralmente cambiata. Pensate, è arrivare a pesare esattamente 108 kg. Insomma, una trasformazione davvero impressionante.

Dopo il programma, quindi, Michela è diventata un’altra persona. Ed ha dato inizio alla sua rinascita. Complimenti!