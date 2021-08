Sta per tornare ad Amici un personaggio molto amato: il suo posto è lì che lo aspetta; ecco chi ci sarà nella prossima edizione del talent show.

Manca sempre meno all’inizio di una nuova edizione di Amici! Dopo il grande successo dell’edizione numero 20, i telespettatori non vedono l’ora di scoprire chi saranno i nuovi allievi che si metteranno in gioco nella scuola più famosa della tv. E lo scopriranno molto presto: la prossima edizione di Amici, infatti, inizierà già a metà settembre, molto prima rispetto alle passate edizioni.

Una notizia che ha fatto impazzire i fan della trasmissione targata Maria De Filippi. Dove, dopo diversi anni, ritroveremo anche un altro volto molto amato dal pubblico. Curiosi di scoprire i dettagli? Vi raccontiamo tutto!

Amici 21, tornerà un personaggio amatissimo: i dettagli della nuova edizione

Ci siamo! Manca davvero poco ad una nuova avventura di Amici. La nuova edizione del talent show, infatti, partirà con diversi mesi di anticipo. Per la gioia dei milioni di telespettatori, già impazienti di conoscere i nuovi concorrenti. Ma ci saranno tantissime novità anche per quanto riguarda il cast del programma. In particolare, tanti graditi ritorni. Come quello di Luca Zanforlin, che tornerà dietro le quinte del programma dopo 8 anni. Era stato autore del talent per ben tantissimi anni, fino al 2013, quando aveva lasciato il programma.

Come riportato da BubinoBlog, Zanforlin tornerà a far parte della redazione dell’amatissimo programma proprio nel suo 30 esimo anno di carriera. Di recente, l’autore è stato anche ospite in una puntata di Uomini e Donne, dove è intervenuto in collegamento.

Non ci resta che attendere l’inizio di Amici 21 per scoprire nei dettagli tutte le scoppiettanti novità di quest’anno. Dove, ricordiamo, tornerà anche la vincitrice di Amici 20 Giulia Stabile, nelle vesti di ballerina professionista. Noi non vediamo l’ora, e voi?