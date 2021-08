Vite al limite, come si chiama e dove si trova la clinica del dr Nowzaradan? Tutti i dettagli sull’ospedale diventato famoso grazie al programma di Real Time.

È uno dei programmi più seguiti degli ultimi anni. Parliamo di Vite al limite, titolo italiano di My 600-lb Life, reality show statunitense trasmesso su TLC. In Italia, la trasmissione va in onda su Real Time. Trasmissione che segue il percorso di dimagrimento di persone patologicamente obese, che partono da un peso che va dai 250 kg ai 350. Ad aiutarli in questo percorso il dr Younan Nowzaradan, chirurgo e padre di uno di registi del programma. Programma che si svolge in una clinica, diventata ormai nota grazie allo show.

In molti si chiedono dove si trova e come si chiama l’ospedale in cui avvengono le operazioni dei pazienti di Vite al Limite? Ecco tutti i dettagli.

Dove si trova la clinica del Dr Nowzaradan di Vite al limite?

Trasformazioni incredibili, quelle a cui abbiamo assistito grazie al programma Vite al limite. Ogni episodio dello show è dedicato ad un singolo paziente, la cui storia viene seguita per un tot di mesi. Pazienti affetti da obesità che, grazie all’aiuto del Dr Nowzaradan e della chirurgia bariatrica, riescono a perdere una quantità notevole di chili. Un programma seguito con interesse da tanti telespettatori, che si chiedono come si chiama e dove si trova la clinica che ospita i protagonisti del programma.

Ebbene, chiaramente la clinica esiste davvero: non si tratta di una ‘scenografia’, poiché tutto ciò che viene trasmesso nel programma è assolutamente reale. Si tratta di una clinica che si trova al 4009 Bellaire Boulevard di Houston, in Texas: per questo motivo, molti pazienti che vediamo nella trasmissione sono costretti a trasferirsi proprio in Texas, per essere seguiti con costanza.

