GF Vip 6, è proprio lei la prima concorrente ufficiale: “Dirò sempre quello che penso”, annuncio ‘bomba’

Il settimanale Chi rivela il nome della prima concorrente ufficiale del GF Vip 6: si tratta proprio di lei, chi l’avrebbe mai detto!

Dopo le voci sempre più insistenti che la volevano nel gruppo di Vipponi protagonisti del GF Vip 6, arriva finalmente la conferma ufficiale: la celebrità in questione lo ha annunciato durante un’intervista rilasciata al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini.

Si tratta di un personaggio davvero di spicco, ex moglie di un famosissimo presentatore ed ex concorrente del reality La Fattoria. Avrete certamente capito che parliamo di Katia Ricciarelli, soprano dalla straordinaria carriera che ora è pronta ad intraprendere un’avventura tanto particolare come la partecipazione allo storico reality di Canale 5.

Scopriamo cosa ha rivelato al riguardo la futura concorrente!

Katia Ricciarelli concorrente del GF Vip 6: “Ho accettato perché…”

“Ho accettato perché sono curiosa, controcorrente”, ha confessato la bionda cantante alle pagine di Chi. Inoltre, ha anche parlato di un progetto alquanto originale e ambizioso se visto nell’ottica di un programma come il Grande Fratello. “Vorrei offrire al pubblico che ama il melodramma, e anche a chi non lo conosce, qualche spunto interessante, senza intaccare il mondo che amo, quello della musica. Il melodramma lo abbiamo inventato noi, fa parte della nostra vita”, ha annunciato.

Ma quale sarà la cifra che ha spinto la Ricciarelli ad accettare la proposta? Data la sua fama, dovrebbe trattarsi di una cifra certamente notevole, come anticipato lo scorso mese di giugno da Alberto Dandolo su Oggi.

In attesa di vederla tra le mura della casa più spiata d’Italia, Katia ha dato qualche anticipazione su come intende affrontare l’avventura che l’aspetta: “Io dico sempre quello che penso, cercando di non offendere nessuno. Sono onesta, se qualcuno se la prende mi dispiace, ma bisogna dire la verità e poi sono una che sa difendersi”.

Se queste sono le premesse, non ci sono dubbi: possiamo davvero aspettarci un’edizione ‘scoppiettante’!