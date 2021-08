Christina è stata una delle protagoniste di Vite al Limite ed aveva un peso di 290 kg: adesso è completamente diversa, non ci crederete mai.

È stata una delle protagoniste indiscusse di ‘Vite al Limite’, Christina Philips. Entrata a far parte della clinica di Houston nel corso della seconda stagione del programma, la giovanissima ventiduenne ha facilmente catturato l’attenzione su di sé. È proprio per questo motivo che, a distanza di anni dalla sua partecipazione, la gente e i suoi più grandi ammiratori si chiedono come sia diventata adesso. E, soprattutto, se, dopo l’intervento di chirurgia bariatrica, la donna è riuscita a mantenere un regime alimentare sano e regolato.

Leggi anche –> Vite al Limite, il tragico dramma che l’ha segnata: Brianne dimagrisce 173 kg, oggi è proprio così

Quando Christina Philips si è presentata alla clinica di Houston dinanzi al dottor Nowzaradan, la bilancia segnava un peso che era pari a 290 kg. Un peso piuttosto eccessivo, data anche la sua giovanissima età. E che, purtroppo, non le consentivano di svolgere una vita normale, tipica delle ragazze della sua età. È proprio per questo motivo, quindi, che ha deciso di rivolgersi al chirurgo iraniano. E di riprendersi in mano la propria vita.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Christina di Vite al Limite: da 290 kg a …., la sua trasformazione è impressionante

Appena poco più che ventenne, Christina Philips ha deciso di rivolgersi al programma ‘Vite al limite’ e al dottor Nowzaradan per riprendere in mano la propria vita. Il suo peso raggiungeva quasi i 300 kg. E questo, purtroppo, non le consentiva di poter svolgere un’esistenza del tutto tranquilla. Qualsiasi attività, anche quella più semplice, era difficile per lei.

Leggi anche –> Vite al Limite, aveva solo 31 anni e pesava più di 250 kg: storia drammatica, oggi è irriconoscibile

Il suo percorso, c’è da ammetterlo, è stato davvero da insegnamento. Christina, infatti, si è sottoposta all’intervento di bypass gastrico. E da quel momento la sua rinascita ha preso il volo. Ad oggi, come testimoniano anche le sue foto su Facebook, la bella Philips è tutt’altra persona. E, soprattutto, è in gran forma.

Non sappiamo a quanto ammonti adesso il suo peso, sia chiaro. Una cosa, però, è certa: è splendida. Dopo Vite al Limite, Christina ha ripreso in mano la propria vita. E, pensate, è anche diventata mamma. Complimenti!