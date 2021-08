Avete mai visto i figli di Carlo Verdone? Ormai sono adulti, cosa fanno nella vita

Giulia e Paolo sono i figli nati dal matrimonio tra l’attore Carlo Verdone e Gianna Scarpelli: scopriamo chi sono e a cosa si dedicano.

La carriera di Carlo Verdone è una delle più sfolgoranti del cinema italiano: il talento e la passione del celebre attore romano per il suo lavoro l’hanno reso uno dei simboli dell’arte nostrana.

Leggi anche————>>>Carlo Verdone, retroscena che non tutti immaginano: sapete cosa ha studiato l’iconico attore?

Versatile come pochi, Carlo ha dimostrato negli anni di sapersi calare nei ruoli più disparati, dote essenziale per chiunque voglia essere definito attore. Le sue qualitrà artistiche sono sotto gli occhi di tutti, ma non tutti conoscono alcuni dettagli della sua vita privata.

Ad esempio, sapete chi sono i suoi due figli avuti dal matrimonio con l’ex moglie Gianna Scarpelli? Si chiamano Giulia e Paolo, scopriamo che lavoro fanno!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Sono i figli di Carlo Verdone: sapete a cosa si dedicano?

Nata il 21 gennaio 1986, Giulia vive e lavora a Roma e pochissimi sanno che anche lei lavora nello stesso ambito di suo padre. Non è un’attrice bensì segretaria e assistente di produzione.

Leggi anche————->>>Massimo Troisi, a cuore aperto Carlo Verdone racconta: “Diventare suo amico era difficilissimo”

Tra le pellicole a cui ha lavorato, anche quella hollywoodiana con Julia Roberts “Mangia prega ama”. Molto riservata, la primogenita di Carlo a quanto pare non possiede un account Instagram.

Più piccolo di due anni è suo fratello Paolo: “Avrebbe potuto fare l’attore ma non ha mai voluto”, dichiarò tempo fa Carlo al Maurizio Costanzo Show. Nato nel 1988, Paolo sembra infatti voler dedicarsi alla carriera diplomatica. Ciononostante ha vissuto qualche esperienza sul set facendo dei camei in qualche film del padre.

E voi conoscevate Giulia e Paolo Verdone?