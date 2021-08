Beautiful Anticipazioni, Ridge sposa Shauna: cosa accadrà adesso con Brooke? In arrivo colpi di scena incredibili.

Colpi di scena a non finire a Beautiful. Dopo anni e innumerevoli puntate, i protagonisti assoluti della soap opera americana restano loro, Ridge Forrester e Brooke Logan. Al momento, non è un periodo facile per la coppia: dopo la rottura a causa del bacio con Bill Spencer, una nuova batosta. Ridge ha sposato Shauna!

LEGGI ANCHE —->La star di Beautiful pronto a diventare papà per la seconda volta: annuncio inaspettato!

Come ha reagito Brooke? Davvero male: la donna è disperata e non riesce a credere alle sue orecchie. Ma cosa c’è davvero dietro al matrimonio e cosa accadrà nelle prossime puntate? Ecco le anticipazioni: se non temete spoiler, leggete!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Beautiful Anticipazioni, Ridge sposa Shauna: cosa accadrà con Brooke?

È successo l’impensabile: Ridge ha sposato Shauna, “tradendo” l’amore della sua vita, Brooke. La Logan è estremamente delusa dal gesto di Ridge, a tal punto da confidare alla sorella Donna di non aver alcuna intenzione di perdonarlo. Sarà davvero così?

Ebbene, in Italia ci vorrà un po’ di tempo per scoprirlo, ma alla fine tra Ridge e Brooke ci sarà come sempre il lieto fine. Il loro grande amore trionferà ancora una volta, dopo che verrà fuori tutta la verità. Quello di Shauna infatti è stato un vero e proprio piano, architettato con la complicità di Quinn. Le nozze, in realtà, non sono mai avvenute e il certificato di matrimonio era falso. Una verità che permetterà a Brooke di perdonare Ridge. Anche quest’ultimo dimenticherà una volta per tutte il tradimento della Logan con Bill Spencer. Brutto colpo per Shauna, che per Ridge prova un sentimento sincero.

Insomma, ancora una volta Brooke e Ridge supereranno gli ostacoli e tra loro tornerà il sereno. Non perdetevi le prossime puntate della soap opera più longeva della nostra tv: i colpi di scena saranno tantissimi.