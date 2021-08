Michelle Hunziker e Serena Autieri: “Esperienza incredibile… ho pensato di non farcela”

Michelle Hunziker e Serena Autieri hanno vissuto un’esperienza incredibile: il tutto è stato raccontato sui social.

Michelle Hunziker, qualche ora fa, ha aggiornato il suo canale social, dando una notizia che ha entusiasmato i follower. Entusiasmato, perchè, la conduttrice ha mostrato cosa è accaduto nelle ultime ore, o meglio, cosa ha avuto il coraggio di fare.

Ma non è stata sola, anzi, è stata affiancata da una sua carissima amica e per noi, una amatissima attrice, Serena Autieri. Più volte, abbiamo avuto modo di vederle insieme, e gli scatti non mancano. Questa volta, però, hanno ‘intrapreso’ insieme una esperienza davvero incredibile quanto difficile. Ma cosa hanno fatto Serena e Michelle? Vi spieghiamo tutto nei minimi dettagli.

Michelle Hunziker e Serena Autieri: “Esperienza incredibile…”, tutto ripreso sui social

Lo sappiamo, i social sono diventati fondamentali per tutti e farne a meno risulta sempre più difficile. I personaggi del mondo dello spettacolo sono, ovviamente, più seguiti, perchè hanno profili da migliaia se non addirittura da milioni di follower. Per questo, ogni cosa che viene mostrata ai fan, non passa inosservata.

E’ quello che è accaduto nelle ultime ore ad un’amatissima conduttrice; questa volta, al centro dell’attenzione è finita Michelle Hunziker, ma non da sola. Insieme a lei, troviamo la bellissima attrice Serena Autieri. L’attenzione è stata posta dopo che, Michelle ha pubblicato alcuni scatti in successione e un video in cui mostra cosa hanno fatto. La conduttrice insieme a Serena, ha vissuto un’esperienza incredibile:

“Esperienza incredibile.. ho pensato di non farcela, no no dicevo… attimi di panico, ma i miei amici e il mitico Pio con la sua esperienza nelle montagne mi hanno rassicurato“, ha scritto Michelle a corredo. A quanto pare, come è ben evidente, hanno scalatole Dolomiti. La scalata è stata dura, e la paura non è mancata, ma entrambe sono riuscite a raggiungere la vetta.