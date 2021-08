Faceva coppia con Giuseppe Lago di Uomini e Donne: vederla oggi dopo quasi 20 anni vi sorprenderà

Faceva coppia con Giuseppe Lago, uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne: vederla oggi dopo quasi 20 anni vi sorprenderà.

Di tronisti che hanno lasciato il segno a Uomini e Donne ne sono passati davvero tanti. E, tra questi, non possiamo non ricordare lui, Giuseppe Lago. I telespettatori più attenti ricorderanno che il bel pugliese approdò nel programma di Maria De Filippi prima da corteggiatore, nel 2003, della tronista Veronica Ranieri. Dopo il ‘no’ rifilato alla tronista, a lui la possibilità di sedersi sul trono. Fu proprio al termine del suo percorso che scelse Francesca Morana, corteggiatrice dal carattere forte e determinato. La ricordate?

I due si sono fidanzati e, successivamente, hanno partecipato a Vero Amore, il nome iniziale del programma Temptation Island. Dopo l’esperienza nel docu reality, però, la loro storia terminò. A distanza di quasi 20 anni, siete curiosi di vedere come è diventata l’ex corteggiatrice? Resterete di stucco.

Uomini e Donne, Giuseppe Lago scelse Francesca Morana: eccola oggi dopo quasi 20 anni

Forte e determinata, Francesca Morana è stata una delle poche corteggiatrici che ha saputo tenere testa a Giuseppe Lago. Che, alla fine del suo percorso sul trono, decise di sceglierla. Una storia fatta di alti e bassi, che si è conclusa definitivamente dopo che la coppia partecipò a Vero Amore.

Oggi sia Giuseppe che Francesca sono lontani dal mondo della tv, ma sbirciando sui social è possibile scoprire come sono diventati. Ecco uno scatto postato dall’ex corteggiatrice sul suo canale Instagram qualche settimana fa:

Eh si, sembra davvero che il tempo non sia mai passato per la bellissima ex corteggiatrice. Una storia che appassionò tantissimo il pubblico di Uomini e Donne, quella tra Giuseppe e Francesca. E voi, ricordate il loro percorso? Quali sono le coppie nate in tv che vi sono rimaste nel cuore?