È stata una tronista di Uomini e Donne nel 2003 subito dopo la delusione ricevuta: com’è diventata oggi? Impossibile crederci: resterete di stucco.

È davvero impossibile dimenticarci di lei. Entrata a far parte di Uomini e Donne nel 2002 nelle vesti di corteggiatrice, la giovanissima ragazza ha conquistare l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno. Tanto è vero che dopo la delusione ricevuto dal tronista di quell’edizione, la corteggiatrice fu scelta come prossima tronista. Anche questo percorso, però, non è stato affatto dei migliori. Fatta ricadere la scelta su uno dei suoi attanti ed affascinanti corteggiatori, la bellissima tronista ha ricevuto un bel ‘no’. Ed è ritornata a casa completamente da sola. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 18 anni. E, dando un’occhiata al suo canale Instagram, sembrerebbe che adesso sia felicemente innamorata e splendida mamma.

Leggi anche –> Da Vero Amore al trono di Uomini e Donne nel 2005: è stato amatissimo, sapete cosa fa oggi? Svolta clamorosa

Di chi stiamo parlando, però? Ricordate chi è stata la tronista di Uomini e Donne nel 2003? Ebbene: com’è cambiata la sua vita oggi? Oltre ad essere appagata dal punto di vista sentimentale, cosa sappiamo dell’aspetto professionale? Scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

È stata una tronista nel 2003, com’è cambiata la sua vita oggi? Incredibile

Ad avere la possibilità di sedersi sull’ambitissimo trono di Uomini e Donne nel 2003, è stata proprio lei: Veronica Ranieri. Ricordate il suo percorso da ex corteggiatrice di Costantino Vitagliano nonché non scelta del fascinosissimo tronista? Come dimenticarlo! E ricordate anche quando Veronica ha fatto ricadere la sua scelta su Giuseppe Lago e si è beccata un ‘no’? Insomma, un percorso piuttosto intenso nel dating show di Maria De Filippi non c’è che dire.

Leggi anche –> Ricordate Alessandra Pierelli, ex di Costantino? Sono passati 15 anni, com’è e cosa fa oggi

Cosa sappiamo, però, adesso della bella Veronica? Appurato che sono trascorsi 18 anni dalla sua partecipazione al programma e che adesso sembrerebbe aver trovato la felicità accanto ad un uomo meravigliosa, cosa sappiamo sul suo lavoro? Da quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che Veronica abbia detto ‘addio’ al mondo dello spettacolo. E che adesso sia al capo di un sito di shopping online.

Insomma, dopo Uomini e Donne, la vita di Veronica è drasticamente cambiata. L’avreste mai immaginato?