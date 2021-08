GF Vip, cambia tutto: novità incredibile, non era mai accaduto niente di simile nelle precedenti edizioni del reality show.

Pronti per una nuova avventura nella casa più spiata della tv? La prossima edizione del GF Vip, la numero 6, sta per iniziare! Precisamente, salvo cambiamenti dell’ultima ora, la prima puntata del reality show andrà in onda lunedì 13 settembre. E, dopo il gran successo della quinta edizione, i telespettatori non vedono l’ora di conoscere i nuovi ‘vipponi’ che abiteranno nella casa di Cinecittà. Tenetevi forte, sarà un’edizione ricchissima di novità. L’ultima è venuta fuori proprio nelle scorse ore.

Accadrà qualcosa di assolutamente nuovo nel programma, che non era mai successo nelle precedenti edizioni. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vi sveliamo tutto!

GF Vip, clamorosa novità: riguarda il cast degli opinionisti

Novità super interessante per quanto riguarda il cast del GF Vip 6! No, non parliamo dei concorrenti, ma degli opinionisti. Come tutti già sanno, ad affiancare il conduttore Alfonso Signorini ci saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Ma, secondo quanto è emerso nelle ultime ore, non saranno da sole. A rivelarlo è Andrea Palazzo, capo progetto del programma, nell’ultimo numero del settimanale Chi.

Chi ci sarà con loro? “Due opinioniste molto pop, prese direttamente dal divano di casa. Due spettatrici appassionate di reality, che conoscono bene il programma e si appassionano a tutte le dinamiche possibili. Due voci decisamente ‘fuori dal coro’ che faranno da controcanto alla versioni ufficiali nella nostra arena di discussioni e di confronti”.

Insomma, l’identità delle nuove due opinioniste non è stata ancora svelata, ma a quanto pare si tratta di persone sconosciute, prese dal pubblico.

Una novità assoluta per il reality show di Canale 5, che aveva sempre e solo contato su opinionisti famosi. Cosa ne pensate di queste new entry? Potrebbe rivelarsi una mossa davvero vincente!