Matrimonio a Prima Vista, ricordate questa coppia? Dopo il programma è successo l’impensabile, ecco la situazione dopo 5 anni.

I telespettatori di Matrimonio a Prima Vista non possono non ricordarli. Parliamo di Wilma Sara Milani e Stefano Soban, che si sono conosciuti e sposati poco dopo, proprio come prevede il format. La coppia ha partecipato alla seconda edizione della trasmissione, che è un vero e proprio esperimento sociale. Ma a distanza di anni, che fine hanno fatto?

Sono ancora legati o hanno deciso di divorziare dopo l’esperienza nel programma? Ebbene, quello che è successo a questa coppia è davvero singolare. Ecco i dettagli.

Wilma e Stefano di Matrimonio a Prima Vista: cosa è successo alla coppia dopo il programma e come sono oggi

Ricordate Wilma e Stefano di Matrimonio a Prima Vista 2? Dopo le nozze in tv, come sono andate le cose tra di loro? Come accade a molti partecipanti dello show, anche per loro niente lieto fine: dopo il programma, la coppia ha scelto di separarsi. È qui che, però, sono nati i problemi: la coppia, infatti, non è riuscita a divorziare per diversi anni! Contro la loro volontà, i due sono stati ancora sposati agli occhi della legge per quasi tre anni dopo la fine della storia. Colpa di un errore nella trascrizione di data e luogo delle nozze, che non ha permesso di procedere per il divorzio. Dopo anni di attesa, però, i due sono riusciti a divorziare.

Oggi, entrambi sono tornati alle loro vite: Wilma continua la sua carriera da cantante, mentre Stefano si occupa della sua gelateria, una delle più famose della sua città, Alessandria:

E voi, ricordate questa coppia e il loro percorso nel programma? Ricordiamo che la nuova edizione di MAPV, la numero 7, è partita questo luglio ed è composta da ben 8 puntate. La state seguendo?