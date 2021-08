È la star di Brave and Beautiful, sapete chi è la moglie? Resterete incantati

È la star di Brave and Beautiful, avete mai visto la moglie? Resterete incantati, coppia meravigliosa.

Lo vediamo ogni giorno in tv, protagonista dell’avvincente serie tv Brave and Beautiful. La storia d’amore, ricca di ostacoli, dei due protagonisti ha conquistato il pubblico italiano, che non vede l’ora di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera in onda su Canale 5. Ma cosa sappiamo della vita privata del bellissimo attore turco Kivanc Tatlitug? L’interprete di Cesur è entrato nel cuore di tantissime fan, anche in Italia, ma nel suo di cuore c’è spazio per una sola donna!

L’attore è legato a lei dal 2013 e nel 2016 i due sono convolati a nozze! Curiosi di vedere la compagna della star delle serie tv? Eccoli insieme: sono meravigliosi!

È Cesur in Brave and Beautiful, ma avete mai visto la moglie dell’attore turco? Insieme sono bellissimi

La tormentata storia d’amore tra Cesur e Suhan sta facendo sognare i telespettatori di Brave and Beautiful, la soap opera in onda ogni giorno su Canale 5. Una storia avvincente, ma il merito del successo è anche degli attori. Ad interpretare il determinato Cesur è Kivanc Tatlitug, noto modello ed attore turco. Il ruolo di Cesur lo ha reso famoso anche in Italia, dove può contare su un vero e proprio esercito di fan.

Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Ebbene, l’attore è felicemente sposato con Basak Dizer, stilista. I due si sono sposati nel 2016 e si mostrano spesso sui social più uniti che mai. Ecco uno scatto condiviso sul suo canale Instagram dall’attore:

Eh si, davvero bellissimi insieme! E voi, state seguendo le vicende di Brave and Beautiful. Nelle scorsa puntate, Cesur e Suhan sono convolati a nozze… quello che accadrà prossimamente vi lascerà senza parole. Non perdetevi le prossime puntate, ogni pomeriggio su Canale 5.