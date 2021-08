Stefano De Martino, avete mai notato la somiglianza? Glielo dicevano già i suoi amici a scuola, ecco a chi è stato paragonato l’ex ballerino di Amici.

È uno dei volti più amati tra gli ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi. Parliamo di Stefano De Martino, oggi conduttore e personaggio televisivo. Di recente lo abbiamo visto nella giuria del serale di Amici, ma non è chiaro se manterrà il ruolo anche nella prossima edizione del talent. Quel che è certo è che il pubblico impazzisce per lui. Che, secondo molti, somiglia notevolmente a qualcuno... Voi lo avete mai notato?

Una somiglianza che gli è stata fatta notare sin da piccolo e anche nella scuola di Amici. Avete capito di chi parliamo? Si tratta di uno dei calciatori più amati e più forti di tutti i tempi. Scopriamo chi è!

Stefano De Martino e quella somiglianza che tutti hanno notato: si tratta di un famosissimo calciatore

Una somiglianza che è impossibile non notare. Di chi parliamo? Di Stefano De Martino ed uno dei più grandi campioni di calcio. Si, ci riferiamo proprio ad Andrj Shevchenko, ex calciatore ucraino, ritenuto uno degli attaccanti più forti e completi di sempre. Oggi allenatore di calcio, in Italia ha fatto sognare i tifosi del Milan, dove è rimasto per sette stagioni, vincendo numerosi trofei tra cui scudetto e Champions League.

Lo ricordate? Ebbene, sembra essere proprio il fratello separato alla nascita di Stefano De Martino. Una somiglianza che a Stefano è stata fatta notare sin dai tempi della scuola. Anche ad Amici, i compagni di classe non hanno potuto non notarlo.

Insomma, viso simile e grande talento, ognuno nel proprio campo. E voi, avevate mai notato la straordinaria somiglianza tra Stefano e il campione ucraino?