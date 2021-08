Gianluigi Nuzzi, la cicatrice sul viso ricorda il terribile episodio: era “irriconoscibile”, il retroscena che non tutti conoscono sul giornalista e conduttore.

È uno dei giornalisti e conduttori più apprezzati del nostro piccolo schermo. Attualmente al timone di Quarto Grado, che conduce da diversi anni, Gianluigi Nuzzi è un volto molto noto in tv. Ma forse non tutti conoscono un doloroso retroscena che riguarda il suo passato.

In tanti avranno notato che, sul viso, il giornalista ha una notevole cicatrice. A procurargliela è stato un terribile incidente, avvenuto anni fa, durante una vacanza in Grecia. In seguito i dettagli di questo spiacevole episodio.

Gianluigi Nuzzi, la cicatrice e il terribile incidente: “Ero irriconoscibile”

Una cicatrice che ricorda un episodio terribile. Diversi anni fa, Gianluigi Nuzzi è stato vittima di un violento incidente in Grecia, mente si trovava in vacanza. Lui era in scooter e lo scontro frontale ha coinvolto una jeep: il giornalista è stato costretto in un letto di ospedale per molti mesi. Durante i quali i medici hanno letteralmente ricostruito il suo viso: “Hanno fatto tutti un ottimo lavoro, ma l‘incidente era stato così violento da rendermi irriconoscibile: quando mi è venuta a trovare mia sorella Lucia è finita in terra svenuta”, raccontò Nuzzi a Ok Salute.

Un retroscena che non tutti conoscevano sul giornalista, sposato con la collega Valentina Fontana, con cui ha due figli Edoardo e Giovanni.

Quando torna in onda Quarto Grado?

Anche quest’anno la trasmissione di approfondimento resta un appuntamento fisso nel palinsesto di Rete Quattro. Alla conduzione della quindicesima edizione, ancora una volta Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quando andrà in onda la prima puntata? Non si conosce ancora la data precisa, ma come riportato da TV Blog il programma partirà a settembre, ogni venerdì sera.