Ballando con le stelle, il giudice racconta l’episodio traumatico: “Mia madre piangeva, mia nonna…”, il doloroso retroscena.

È un famoso stilista, ma è diventato anche un amatissimo personaggio tv grazie al ruolo di giudice in Ballando con le stelle. Parliamo di Guillermo Mariotto, per anni dietro la cattedra del famoso show di Milly Carlucci. Non sappiamo se lo rivedremo anche nella prossima edizione: alcune indiscrezioni parlano di un suo addio al programma del sabato sera. In attesa di notizie ufficiali, conosciamo meglio Guilliermo Mariotto. C’è un doloroso retroscena del suo passato di cui non tutti sono a conoscenza.

Un problema di salute che ha dovuto affrontare da piccolo e che ha messo a rischio la sua vita. In seguito i dettagli di questo momento estremamente difficile.

Ballando con le stelle, il doloroso retroscena del giudice Guillermo Mariotto

Siamo abituati a vederlo solare e sorridente, ma nel passato di Guillermo Mariotto c’è un grande dolore. Un periodo davvero complicato, legato ad un problema di salute riscontrato alla nascita. In un’intervista di qualche tempo fa a Di Più, lo stilista ha dichiarato: “Alla nascita avevo la milza più grande di tutti gli altri organi e questo mi ha portato a rischiare la vita”.

Una scoperta dolorosissima per la sua famiglia: “Quando i medici se ne accorsero mi portarono in ospedale, mia madre piangeva, mia nonna le diceva che sarebbe andato tutto bene.” E proprio alla nonna, che gli è stata sempre accanto nei momenti difficili, lo stilista è legatissimo: “Grazie ai suoi beveroni vitaminici saltavo come un grillo. Un succo con arance, carote e barbabietole, lo bevo ancora tutti i giorni”.

Un momento doloroso per il volto di Ballando con le stelle. Che, ricordiamo, tornerà in onda presto con una nuovissima edizione ricca di colpi di scena. Tra i probabili concorrenti Federico Fashion Style, Sabrina Salerno e Al Bano…Ne vedremo delle belle.