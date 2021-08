Geolier, il rapper napoletano in un video con sua mamma: impossibile non commuoversi, un rapporto davvero speciale.

Si chiama Emanuele Palumbo, ma per tutti è semplicemente Geolier. Classe 2000, a soli 21 anni, il napoletano è giù uno dei rapper più amati ed ascoltati del momento. Un successo straordinario, ottenuto in un paio di anni: il suo primo singolo P Secondigliano esce nell’aprile del 2018. Le sue hit sono tra le più conosciute e hanno collezionato milioni di stream e visualizzazioni in pochissimo tempo. Tantissime le collaborazioni di successo: da Gue Pequeno a Sfera Ebbasta, da Anna Tatangelo a Marracash.

Nonostante la fama, Geolier non ha dimenticato le sue origini, il suo quartiere, Secondigliano, e soprattutto la sua famiglia. Legatissimo alla sua mamma, sui social ha pubblicato spesso dediche e pensieri dolcissimi per lei. Un video su Youtube ne racchiude alcuni. Guardiamolo insieme.

Geolier, il rapper napoletano è legatissimo alla sua mamma: il video vi emozionerà

“Ci sei stata nel momento più buio e ci sei adesso che tutto va bene”. Geolier non ha dubbi: è sua mamma la persona più importante della sua vita. Lo rivela lui in una storia Instagram, rispondendo ad una domanda di un followers. Sono tanti i post che il rapper napoletano ha dedicato alla sua amata mamma. Su Youtube, è visibile un video che ne racchiude alcuni. Un video emozionante, col sottofondo di uno dei brani più belli e significativi del giovane artista, dal titolo Mammà.

Una valanga di cuori e commenti ha invaso il post, che ha emozionato tantissimi fan:

Eh si, un video da brividi, che racchiude tutto l’amore che il giovane cantante napoletano prova per la sua mamma. E voi, avevate mai visto questo video del rapper napoletano?