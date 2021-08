Il gesto commovente di Federico Zampaglione ha emozionato tutti: è successo tutto prima delle nozze con la sua dolce metà, la moglie Giglia Marra.

Federico Zampaglione è il celebre cantautore, frontman dei Tiromancino. Classe ’68, ha ottenuto insieme alla sua band tantissimi riconoscimenti di critica e pubblico: alcuni dei brani più famosi sono La descrizione di un attimo, Due destini, Per me è importante. Il celebre cantante in questo agosto 2021 ha celebrato il suo amore per Giglia Marra: i due si sono sposati a Mottola, in provincia di Taranto, città di origine dell’attrice. La coppia vive la vita insieme dal 2016: hanno celebrato la loro storia d’amore con amici e parenti. Prima delle nozze però, Federico Zampaglione ha fatto un gesto che la sua dolce metà non dimenticherà mai.

Federico Zampaglione, gesto commovente prima delle nozze: la moglie è rimasta senza parole

Prima delle nozze, Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino, ha deciso di fare una magnifica sorpresa alla sua sposa, Giglia Marra. Il cantautore ha cantato sotto il balcone della sua amata: una romantica serenata ha commosso tutti.

Federico sotto al balcone di Giglia ha cantato canzoni d’amore per la sua amata: tantissime persone erano lì ed hanno assistito alla romantica sorpresa. Ecco il video:

Chi è Giglia Marra

Giglia Marra è l’attrice pugliese che abbiamo visto in famosissime fiction tra cui Squadra Antimafia, RIS e Distretto di Polizia. L’attrice sta insieme al cantante dei Tiromancino dal 2016: si sono incontrati a Roma, in un locale, e lei era una sua fan. Lei si avvicinò a lui per scattare una foto ed alla fine è scattata anche la scintilla!

Si sono sposati in Puglia in questo agosto 2021: auguri!