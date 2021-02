Federico Zampaglione: “Da quando sei andata via…”, il dolore dell’amatissimo cantante, raccolto in un commovente post, per la difficile perdita.

E’ sicuramente uno degli artisti più amati in assoluto, con la sua voce forte e graffiante conquista ogni volta tutti; i suoi migliaia di fan sono sempre presi dalla sua musica, tanto profonda e pura. Federico Zampaglione è un cantautore, regista e sceneggiatore italiano, e frontman dei Tiromancino. La sua carriera spazia da un ambito ad un altro. E’ il fondatore, appunto dell’amatissima band musicale, i Tiromancino, fino al suo nuovo debutto nel 2006 come regista nel mondo del cinema, con la realizzazione del suo primo lungometraggio intitolato Nero bifamiliare, progetto nel quale coinvolge la compagna di allora, ovvero l’attrice Claudia Gerini. L’artista è oggi accolto da una grande notorietà. Anche se mostra sempre una personalità tanto riservata, sul suo profilo instagram è molto seguito, e proprio qui condivide spesso immagini che rappresentano la sua vita privata e professionale. Tra i vari post pubblicati, è emersa un’immagine, meravigliosa, della sua mamma scomparsa, con in didascalia parole piene d’amore e dolore: “Da quando sei andata via…”.

Il dolore di Federico Zampaglione: “Da quando sei andata via”, un post da brividi

Cantautore, regista e frontman dei Tiromancino, Federico Zampaglione non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Proprio oggi, sabato 6 febbraio, sarà tra gli ospiti dell’amata trasmissione Verissimo, e si racconterà in una bella intervista. Sappiamo, che l’artista è molto riservato, e per questo, la sua presenza nel programma è stata accolta dal pubblico con grande entusiasmo. Zampaglione ha una lunga carriera alle spalle, fatta di tanti sacrifici e un profondo impegno, che ovviamente l’hanno portato ad ottenere grandi successi, e proficue soddisfazioni. Sul suo profilo instagram, targato Tiromancino, condivide spesso delle immagini che lo rappresentano, sia che riguardino la sua vita professionale, sia la sua vita privata. Proprio qui, sul suo social, tempo fa, ma anche altre volte, sfogliando la sua pagina, è apparsa una foto meravigliosa, in cui è ritratta la sua amata mamma: “Auguri mamma, ovunque tu sia, da quando sei andata via sono cambiate molte cose, ma tu lo vedi e lo sai”, ha scritto in didascalia il cantautore.

Un post pieno di amore e di dolore, che manifesta prontamente i sentimenti provati, quella profonda sensibilità che l’artista possiede, e che riesce a trasmettere attraverso la sua incantevole musica. Federico Zampaglione ha così voluto ricordare la sua cara madre, in un giorno importante, e portarle, da lontano, il suo affetto.