La famosissima star è incinta: in arrivo il suo secondo figlio, che gioia per l’influencer; tutti i dettagli di questa splendida notizia.

È una delle donne più famose al mondo. A soli 24 anni è una delle miliardarie più famose al mondo. Ma non è solo la carriera a sorriderle: anche la sua vita privata procede a gonfissime vele: per lei è in arrivo il secondo figlio! La splendida notizia è arrivata nelle scorse ore e in pochissimo ha fatto il giro del mondo.

La famosissima influencer, nata il 10 agosto del 1997, sta per diventare mamma per la seconda volta, dopo la nascita della sua primogenita, nel 2018. Scopriamo tutti i dettagli di questa meravigliosa novità.

La star mondiale è incinta del suo secondo figlio: la notizia fa impazzire i fan!

Kylie Jenner è incinta! La bellissima influencer e il rapper Travis Scott diventeranno preso genitori per la seconda volta, dopo la nascita della piccola Stormi Webster, il 1 febbraio del 2018. La notizia è trapelata da Catylin Jenner, che ha dichiarato: “Ho 18 nipoti e il diciannovesimo è nel forno”, senza specificare, però, chi delle figlie fosse in dolce attesa. In poco tempo, però, fonti anonime e vicine alla famiglia hanno confermato che si tratta di Kylie, la più piccola delle sorelle Kardashian-Jenner.

Una splendida notizia per la sorella di Kim Kardashian, che, come tutti i membri della famosa famiglia americana, è una vera e propria star sui social: il suo profilo Instagram conta 260 milioni di followers, una cifra da capogiro. Al momento, la star non ha accennato della notizia sui social, proprio come fece durante la sua prima gravidanza, che riuscì a tenere nascosa fino al parto.

Un nuovo arrivo per Kylie e Travis Scott, che sono insieme dal 2017. Noi non vediamo l’ora di scoprire il sesso e il nome del nuovo bebè in arrivo! Tantissimi auguri a questa coppia stellare!