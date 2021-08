Matrimonio a Prima Vista, è scoppiato l’amore in tv: dopo un anno sono ancora insieme? Ecco cosa è successo alla coppia nata nella trasmissione.

È uno di programmi più amati degli ultimi anni. Un vero e proprio esperimento sociale, durante il quale alcuni single si ritrovano sull’altare con dei perfetti sconosciuti! A Matrimonio a Prima Vista le nozze vengono celebrate a tutti gli effetti, con tanto di invitati e festeggiamenti. Solo dopo periodo di convivenza e di vita di coppia, i due potranno decidere se continuare a stare insieme o chiedere il divorzio.

Quante coppie decidono di continuare la loro vita insieme anche dopo il programma? Non tantissime: la maggior parte scegli di tornare alla propria vita ed annullare il matrimonio. Oggi scopriamo cosa è successo ad una delle coppie nate proprio sotto le telecamere.

Matrimonio a Prima Vista, la coppia si è sposata in tv: cosa è successo dopo un anno?

Tutti pazzi per Matrimonio a Prima Vista. In Italia, il programma va in onda su Real Time, ma il format è un grande successo in vari Paesi del mondo. Come in Australia, dove il titolo della trasmissione è Married at the first sight. È proprio lì che si sono conosciuti Cathy e Josh, durante la settima edizione dello show. Tra loro è scoppiato l’amore: sin dal primo incontro sull’altare si è percepito l’entusiasmo reciproco. Ma cosa è successo dopo?

Ebbene, anche per loro niente lieto fine. A quanto pare, dopo il termine del programma, il matrimonio ha iniziato a vacillare. Pare che Josh abbia accusato la moglie di essere completamente diversa a telecamere spente. Insomma, una serie di problemi ha spinto la coppia a chiedere il divorzio. Che però è arrivato in modo pacifico e consensuale, con tanto di abbraccio e bacio finale per salutarsi.

E voi, avete mai seguito questa trasmissione? È davvero super interessante seguire gli ‘esperimenti’ della coppie. Non perdetevelo!