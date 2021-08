Tina Cipollari è tornata sui social dopo il lungo ‘silenzio’: il post pubblicato ha sbalordito i migliaia di fan.

Opinionista storica di Uomini e donne, Tina Cipollari è pronta a sorprenderci sempre. Esuberante, passionale e spontanea, all’interno del format non manca mai di dire la sua. Negli ultimi anni, l’abbiamo spesso vista scontrarsi con la storica dama del parterre femminile, Gemma Galgani.

Le due donne sembra che non vadano assolutamente d’accordo, e spesso, le loro opinioni si scontrano. Anzi, più delle volte diventano le protagoniste assolute della puntata, ma diciamo la verità, il pubblico ama entrambe. Seguitissima anche sui social, dove possiede un canale instagram di ben oltre il milione di follower, da tempo, sembra che l’opinionista abbia assunto un prolungato ‘silenzio’. Ma proprio qualche giorno fa, ha spiazzato i fan con un post inaspettato.

Tina Cipollari assente sui social: il post che ha spiazzato i fan

Insieme a Gianni Sperti, Tina Cipollari è presente da anni nella trasmissione di Maria De Filippi. Storca opinionista di Uomini e donne, è tanto amata e apprezzata dal pubblico. Con lei, le sorprese non mancano mai.

E lo sappiamo benissimo, anche gli scontri sono sempre all’ordine del giorno, perchè la bella opinionista non ha peli sulla lingua. E’ Sempre pronta a dire la sua. Come vi abbiamo accennato, per un periodo è stata assente dai social, tanto da far preoccupare i suoi fan che, hanno raggiunto la soglia del milione. Ma ecco che, Tina Cipollari sempre pronta a sorprenderci, ha sorpreso, anzi spiazzato ancora una volta, pubblicando un post dopo tanto tempo.

E’ ritornata su instagram pubblicando un suo ritratto a fumetti. Ed è così, che i suoi fan, inaspettatamente spiazzati dall’improvviso ritorno social, si sono tranquillizzati. Non solo, la bellissima e bravissima opinionista di Uomini e donne ha anche condiviso alcune storie.