È una delle soap più avvincenti ed amate dal pubblico degli ultimi anni. Parliamo di Brave and Beautiful, la serie tv turca trasmessa su Canale 5, ogni giorno, a partire dalle ore 15 circa. Una storia ricca di intrighi, con protagonisti Cesur e Suhan. Le è la figlia dell’acerrimo nemico di lui, ma tra i due ben presto nascerà un sentimento che è difficile da ignorare.

A tormentare Cesur, più di ogni altra cosa, è il dolore per la morte del suo papà, a causare la quale, secondo lui, è stato proprio Tashin, il papà di Suahn. Ma come è morto davvero l’uomo? Le anticipazioni turche ci svelano qualcosa in più sulla vicenda. Scopriamolo!

Brave and Beautiful, anticipazioni turche: come è morto il padre di Cesur? Tutta la verità

Come è morto davvero il padre di Cesur? In tanti telespettatori se lo chiedono, seguendo le vicende di Brave and Beautiful. Ebbene, le anticipazioni turche ci svelano che ben presto verrà a galla una importante verità. Il protagonista infatti porterà avanti le indagini sulla scomparsa del suo papà, causata secondo lui da Tashin. Quest’ultimo ha sempre negato e rigettato le accuse, dichiarando che l’uomo si sarebbe suicidato.

Ebbene, nelle puntate che vedremo prossimamente scopriremo che Cesur deciderà di far riesumare il corpo del suo papà e fare un’autopsia, in modo da scoprire le reali cause del decesso. È a questo punto che la verità salterà fuori: l’uomo è stato colpito con un’arma da fuoco. L’ipotesi del suicidio, quindi, è del tutto da scartare.

E voi, state seguendo le puntate in onda su Canale 5? I colpi di scena in arrivo sono davvero tantissimi.