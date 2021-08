Maurizio Costanzo toglie il velo sugli inizi della sua carriera: come sono cambiate le cose

Maurizio Costanzo rivela come sono cambiate le cose dagli inizi della sua carriera.

Conduttore televisivo e giornalista, Maurizio Costanzo gode di una carriera lunga e piena di successi. Ha iniziato la carriera di giornalista quando era ancora giovanissimo, ma non si è assolutamente fermato. Come sappiamo, ha cominciato a lavorare anche in altri ambiti, come quello della conduzione.

Costanzo sembrerebbe essere pronto per un nuovo programma, e a partire dal prossimo 23 agosto sarà protagonista insieme a Pino Strabioli di Io li conoscevo bene. In un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni ha spiegato cos’è che lo porta a mettersi in gioco, rivelando anche, cosa è cambiato dall’inizio della sua carriera.

Maurizio Costanzo, ‘retroscena inaspettato’: come sono cambiate le cose dagli inizi della sua carriera

Maurizio Costanzo è pronto per una nuova avventura, dal 23 agosto sarà protagonista insieme Pino Stromboli di Io li conoscevo bene. Un nuovo format che prevede il racconto dei grandi personaggi del mondo dello spettacolo.

In una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, il giornalista ha spiegato cos’è che lo porta a mettersi continuamente in gioco, ma ha anche indirettamente rivelato quale cambiamento c’è stato dall’inizio della sua carriera ad oggi.

“La curiosità è la mia qualità principale. Agli inizi ero io che cercavo i lavori, poi si sono abituati e sono venuti loro da me. Ho intervistato 55mila persone al Maurizio Costanzo Show e ho imparato che ogni persona è diversa dalle altre”, ha raccontato. A quanto pare, come da lui dichiarato, ai suoi esordi era proprio il conduttore a cercare i lavori, ma possiamo immaginare che, sicuramente, una volta che il suo talento è stato notato, non ha avuto più bisogno di cercare.