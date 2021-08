Pesava 315 kg prima di Vite al Limite: oggi è meravigliosa, trasformazione shock della protagonista della famosa trasmissione.

Un percorso difficile, ricco di ostacoli e sofferenza, ma grazie al quale i pazienti riescono a dare una svolta alla propria vita. Parliamo di Vite al Limite, il programma che segue il percorso di dimagrimento di alcuni pazienti affetti da gravi forme di obesità. Pazienti che si rivolgono al dottor Younan Nowzaradan, che li aiuta a perdere peso e riprendere in mano la propria vita. Tra le trasformazioni che sono rimaste impresse nella mente del pubblico c’è quella di Zsalynn Whitwhorth.

Prima di rivolgersi alla trasmissione, in Italia in onda su Real Time, la donna pesava 315 Kg ed aveva difficoltà a compiere anche le azioni più semplici della quotidianità. Scopriamo insieme il risultato ottenuto dalla paziente: resterete a bocca aperta.

Vite al Limite, Zsalynn pesava 315 Kg: com’è diventata dopo la trasmissione? Resterete a bocca aperta

La sua storia è stata raccontata nella prima stagione di Vite al Limite, ma il cambiamento di Zsalynn è rimasto impresso nei telespettatori. Che sono rimasti colpiti dalla sua storia: il marito era attratto dalle donne in carne e non la supportava nella sua scelta di dimagrire. Zsalynn, però, ha trovato il coraggio di prendere in mano la sua vita e di rivolgersi al Dottor Nowzaradan: grazie al percorso di dimagrimento e alla chirurgia bariatrica è diventata un’altra persona!

Una vera e propria rinascita per lei, ecco uno scatto della donna dopo il percorso nel programma:

Eh si, una trasformazione davvero incredibile. Dopo il programma, inoltre, Zsalynn ha messo fine al suo matrimonio, trovando un nuovo amore. Una vera e proprio svolta per la donna, che grazie alla trasmissione è riuscita a migliorare la sua vita. E voi, avete mai visto il programma in onda su Real Time?