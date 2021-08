Beautiful, anticipazioni americane: Eric nasconde un terribile segreto; ecco cosa sappiamo sulle nuove puntate.

È una delle soap più longeve di sempre ma, nonostante il passare degli anni, continua a tenere incollati alla tv milioni di telespettatori in tutto il mondo. Parliamo di Beautiful, la serie tv americana che regala sempre colpi di scena incredibili. Nelle puntate attualmente in onda in Italia, c’è il matrimonio di Shauna e Ridge al centro della trama. Ben presto, però, anche per un’altra coppia arriverà un bel po’ di caos…

Parliamo del patriarca dei Forrester, Eric e di Quinn, che dovranno fare i conti con un bel po’ di problemi. Dal tradimento della Fuller a un grande segreto che Eric le tiene nascosto. Scopriamo cosa emerge dalle anticipazioni americane!

Beautiful, anticipazioni americane: qual è il segreto che nasconde Eric Forrester?

Se in Italia sta accadendo di tutto in casa Forrester, in America è anche peggio! Le puntate trasmesse negli Usa sono ricche di colpi di scena. Molti riguardano proprio Eric Forrester, che verrà a conoscenza di una triste verità: Quinn lo ha tradito con Carter Walton. Una notizia che inizialmente farà infuriare lo stilista, che deciderò di divorziare dalla Fuller. Dopo un po’, però, Forrester cambierà idea e anche Quinn sembra aver capito di amare solo Eric. Problemi risolti? La risposta è no. Pare, infatti, che anche Eric abbia qualcosa da nascondere.

Nella prima notte della riconciliazione, l’uomo fa di tutto per mantenersi distante dalla moglie, trovando scuse su scuse. Quando rimane solo, il suo volto comunica tristezza e tanti pensieri. Quale segreto starà nascondendo? A breve i telespettatori americani lo scopriranno, ma intanto sono partite le ipotesi. Per molti, Eric potrebbe essere malato o, comunque, avere qualche problema fisico e non avrebbe ancora trovato il coraggio di parlarne con nessuno.

Insomma, tutti non vedono l’ora di scoprire cosa nasconde il capo della Forrester. Noi vi aggiorneremo appena sapremo di più! Stay tuned!