Positiva al Covid nonostante il vaccino: come sta la celebre star americana

La celebre star americana, attrice e cantante, è risultata positiva al Covid nonostante il vaccino: “Terribile variante Delta”, ecco le sue parole.

La celebre star americana ha contratto il Coronavirus nonostante si sia sottoposta al vaccino. Parliamo di Hilary Duff, l’attrice e cantante di Houston diventata famosa recitando nella serie televisiva Lizzie McGuire. E’ stata la protagonista di tantissimi film famosi in tutto il mondo e non solo: ha venduto oltre 20 milioni di dischi in tutto il mondo con le sue hit! Hilary purtroppo si ritrova in questi giorni a combattere contro questo terribile virus: ha raccontato tutto ai suoi milioni di fan sui social.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI