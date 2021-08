Iginio Massari a 20 anni è stato vittima di un terribile incidente in moto: la cicatrice sul viso gli è rimasta, ecco il racconto da brividi.

E’ considerato il più grande Maestro Pasticcere Italiano nel mondo: classe 1962, Iginio Massari è nato a Brescia ed a solo 16 anni, dopo aver lavorato in un panificio, si trasferì in Svizzera per imparare i segreti del mestiere. Terminati gli studi dopo 4 anni tornò in Italia, ma un incidente lo obbligò a restare immobile per un lungo periodo. Aveva 20 anni ed ospite di Muschio Selvaggio, il podcast condotto da Fedez e Luis Sal, Iginio ha raccontato tutti i dettagli. Parole da brividi.

Iginio Massari racconta il terribile incidente: la cicatrice sul volto è rimasta

Iginio Massari aveva 20 anni quando è stato vittima di un terribile incidente in moto. Una macchina non si fermò allo stop e lo travolse, facendolo volare nell’altra corsia: momenti di panico e di paura per Iginio e la famiglia.

“Mi aveva spaccato l’orecchio. Mi piacevano le moto, non ci ho messo più il sedere sopra. Sono passati 58 anni. Una macchina uscì dallo stop e mi prese in pieno, mi ha buttato sull’altra corsia. Potevo non essere qui” ha raccontato il Maestro della Pasticceria italiana a Muschio Selvaggio.

A Fedez e Luis Sal, i conduttori del podcast, Iginio ha mostrato la cicatrice sul volto che gli ricorda quel terribile periodo. Ecco il video in cui racconta il suo tragico

Dopo il tragico incidente, dopo la ripresa, cominciò la sua brillante carriera di pasticcere. Fu assunto alla Bauli come responsabile dell’innovazione qualitativa, poi alla Star. Nel ’71 aprì a Brescia il suo primo locale, Veneto. E’ entrato nel piccolo schermo diventando volto famoso di MasterChef Italia, Il Più Grande Pasticciere, Celebrity MasterChef Italia.