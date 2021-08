Pio e Amedeo, forse così non li avete mai visti: le prime volte davanti alla telecamera

Ricordate le prime volte in tv di Pio e Amedeo? Il duo comico conduceva una trasmissione che andava in onda sulle emittenti regionali pugliesi: guardate il video, erano le prime volte avanti le telecamere!

Pio D’Antini e Amedeo Grieco formano oggi una delle coppie più amate della televisione italiana. I due pugliesi sono stati ultimamente i protagonisti di ‘Felicissima sera’, un programma da loro ideato e condotto andato in onda su Canale 5: hanno avuto un successo davvero enorme! Sono stati ospiti fissi di Amici di Maria de Filippi e nel 2019 hanno regalato uno sketch al Festival di Sanremo che ha registrato il picco di share della serata. Pio e Amedeo sin da giovani hanno mostrato il loro grande interesse per la recitazione: dopo le prime esperienze nel mondo del cabaret, hanno esordito in tv sulla rete locale pugliese Telefoggia. In seguito entrarono ancora nel piccolo schermo con la loro trasmissione U’ Tub, andava in onda sulle emittenti regionali Radionorba e Telenorba: li ricordate a quei tempi?

