Star in the Star: quando inizia, concorrenti e giuria del nuovo show con Ilary Blasi; tutte le curiosità sul nuovo programma di Canale 5.

Ci siamo quasi! L’estate sta per terminare e questo significa solo una cosa per gli appassionati di tv: stanno per tornare in onda tutti i vostri programmi preferiti! Dopo il consueto stop estivo, torneranno in tv le trasmissioni più amate dal pubblico. Da Uomini e Donne ad Amici, fino al GF Vip. Ma insieme ai graditi ritorni, ci saranno anche straordinarie novità. Come Star in the Star, il nuovo programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

Dopo l’esperienza al timone de L’Isola dei Famosi, Ilary è super carica per questa nuova avventura. Uno show che si preannuncia super interessante! Scopriamo insieme tutte le informazioni: quando inizia, il cast, le puntate, la giuria e tutte le curiosità.

Star in the Star, tutto sul nuovo programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi: di cosa si tratta?

Si chiama Star in the Star ed è il nuovo attesissimo programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Programma che partirà il prossimo settembre, con ogni probabilità il giovedì sera, anche se la data ufficiale non è stata ancora annunciata: potrebbe essere il 16 settembre e le puntate previste dovrebbero essere sette. Ma in cosa consiste lo show?

Come suggerisce il titolo, alcuni personaggi saranno travestiti da cantanti famosi e dovranno esibirsi in uno dei loro brani. A differenza di Tale e Quale Show, però, i concorrenti non si conoscono! Proprio così, il cast è top secret: sia la giuria che il pubblico da casa dovrà cercare di scoprire chi si nasconde sotto la maschera, un po’ come avviene ne Il Cantante Mascherato. I dieci cantanti imitati saranno sempre gli stessi in tutte le puntate e tra questi c’è Mina, Micheal Jackson, Claudio Baglioni, Zucchero e Lady Gaga, come rivelato da Ilary Blasi a Tv Sorrisi e Canzoni. I concorrenti quindi saranno dieci…ma ne vincerà solo uno!

Chi ci sarà nella giuria? I nomi non sono stati ancora ufficializzati, ma secondo le ultime indiscrezioni riportate da TV Blog, potrebbero esserci Marcella Bella, Andrea Pucci e Claudio Amendola (la trattativa con l’attore sarebbe a buon punto secondo Dagospia). Ai tre giudici fissi si aggiungerà un ospite diverso per ogni serata: la giuria sarà quindi composta da quattro persone. Nel promo, pubblicato per la prima volta ieri dalla conduttrice, vediamo Ilary Blasi in versione Marylin Monroe, entrata già nel ‘mood’ del programma:

Eh si, tutto fa pensare che ci sarà da divertirsi con Star in the Star! Noi non vediamo l’ora di provare ad indovinare l’identità dei concorrenti, e voi? Appuntamento a Settembre con questa grandissima novità del palinsesto di Canale 5.