Beautiful, anticipazioni americane: Eric scopre una verità sconvolgente, come lo dirà agli altri? Cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera.

Colpi di scena a non finire a Beautiful. Dopo ben 35 anni di messa in onda senza alcuna interruzione, la soap opera americana continua a tenere i telespettatori incollati al piccolo schermo. Merito delle trame, sempre ricche di sorprese e di intrighi. Nelle puntate in onda attualmente in Italia, al centro della storia ci sono le nozze di Ridge e Shauna: una notizia che ha letteralmente sconvolto Brooke. Ma, ben presto, ci sarà una nuova notizia shock con cui fare i conti.

Una notizia che riguarda il patriarca dei Forrester, Eric, che scoprirà qualcosa di davvero sconvolgente che lo riguarda. Come farà a dirlo alla sua famiglia e, in particolare, alla moglie Quinn? Scopriamo cosa è emerso dalle anticipazioni americane della soap.

Beautiful, anticipazioni americane: brutta notizia per Eric Forrester, come la prenderà Quinn?

Ricordate quando vi abbiamo parlato di un misterioso segreto che Eric Forrester teneva nascosto a Quinn? Ebbene, ora sappiamo di cosa si tratta! La coppia si ricongiungerà, dopo il tradimento di lei con Carter Walton, ma Eric troverà una scusa per non passare la notte con la moglie…Il motivo? Se la sera prima ha finto di addormentarsi, il mattino seguente Forrester non ha potuto non dare spiegazioni a Quinn. Con sincerità, Eric ammetterà di avere una disfunzione erettile che non gli permette di avere intimità con lei.

Una notizia inaspettata, che ha sconvolto Quinn, che ha consolato il marito. Ma cosa accadrà dopo questa scoperta? Quinn resterà fedele ad Eric o cederà ( ancora una volta) all’attrazione per Carter?

Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà alla coppia. E voi, state seguendo le puntate di Beautiful trasmesse su Canale 5? L’appuntamento è per tutti i giorni, alle ore 13 e 45.