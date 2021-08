Si sono conosciuti al GF Vip e saranno presto genitori: magnifico annuncio della coppia amatissima dal pubblico.

Quante coppie sono nate all’interno della casa del Grande Fratello? Vi rispondiamo noi: innumerevoli! E se per qualcuno si è trattato di un semplice flirt passeggero, altri hanno trovato l’amore della vita. Come è successo alla coppia di cui vi stiamo per parlare!

Una coppia affiatatissima, nata all’interno della versione ‘vip’ del famoso reality show di Canale 5. Per loro una notizia meravigliosa: stanno per diventare genitori! Scopriamo tutti i dettagli.

Si sono conosciuti al GF Vip e saranno presto genitori: che gioia per la coppia nata nel reality

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro saranno presto genitori! L’indiscrezione era nell’aria da diverse settimane, ma finalmente è arrivata la conferma. Attraverso un’intervista al settimanale Gente, i due anno annunciato la meravigliosa notizia: la Incorvaia è al quarto mese di gravidanza. Si tratta della seconda per lei, già mamma di Nina, nata dalla relazione con il leader de Le Vibrazioni Francesco Sarcina.

Poco fa, è arrivato anche l’annuncio attraverso i social. Un post dolcissimo:

Una gioia immensa per la coppia, nata proprio all’interno della casa più spiata della tv. Un amore nato gradatamente sotto l’occhio vigile delle telecamere ed esploso completamente una volta terminato il reality. “Sono così felice, desideravo tanto dar un fratellino o sorellina a Nina, aver un nostro baby per suggellare il nostro amore grande … avevo smesso di credere e oggi credo di nuovo grazie a te che sei l’uomo dei mie sogni”, scrive Clizia per il suo Paolo.

Una notizia meravigliosa anche per i tantissimi fan della coppia, che hanno continuato a supportarli e seguirli nel corso degli anni. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore ai futuri genitori!