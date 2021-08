Alba Parietti sarà una delle concorrenti di Tale e Quale Show 2021: dal drammatico momento del passato al tragico incidente, cosa sappiamo su di lei.

È proprio ufficiale: Alba Parietti è una delle concorrenti di Tale e Quale Show 2021. In compagnia di Federica Nargi, Stefania Orlando ed altri volti amati e noti dello spettacolo italiano, anche la bellissima conduttrice ed attrice sarà tra le protagoniste indiscusse di questa nuova edizione del famosissimo programma di Carlo Conti. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la data di inizio è prevista per la metà di Settembre. E, seppure ci siano tantissime notizie in merito, il suo adoratissimo pubblico non vede l’ora di poter assistere a nuove ed incredibili imitazioni.

Leggi anche –> Tale e quale show 2021, chi sono i Gemelli di Guidonia: vita privata, dove li abbiamo visti, i loro nomi e l’incredibile retroscena

A partire da Settembre, quindi, Alba Parietti farà parte della ‘crew’ di Tale e Quale Show. In attesa, però, di poterla vedere in tutta la sua bellezza e bravura, vi va di scoprire qualche cosa in più su di lei? Dal punto di vista professionale, diciamoci la verità, sappiamo ogni cosa. Cerchiamo di capire, però, qualche cosa in più sulla sua vita. A partire, quindi, dall’aspetto professionale fino ad alcuni eventi che hanno segnato la sua esistenza.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Alba Parietti a Tale e Quale Show 2021: nome, dove vive, vita privata e carriera

Alba Parietti è nata a Torino il 2 Luglio del 1961. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il suo nome non sia affatto casuale. Sembrerebbe, infatti, che la conduttrice porti lo stesso nome della città piemontese che, nel lontano 1945, è stata la prima ad essere liberata dai fascisti. Ad oggi, invece, sembrerebbe che Alba Parietti viva a Roma.

Leggi anche –> Tale e Quale Show, clamoroso colpo di scena: non ve lo sareste mai aspettato, incredibile

Il debutto di Alba Parietti nel mondo dello spettacolo è avvenuto in età giovanissima. Dapprima come cantante e modella di Miss Italia, la splendida piemontese, nel 1980, ha compiuto il suo esordio sul piccolo schermo. Da quel momento, la sua carriera ha spiccato il volo. Conduttrice televisiva, opinionista, attrice e showgirl: la Parietti è un’arista a tutto tondo.

Cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? Nel 1981, Alba si è sposata con Franco Oppini. Il 6 Aprile del 1982 è nato il loro primo ed unico figlio, Francesco. La coppia, però, si separa nel 1990.E divorzia nel 1997. Dopo l’attore, la Parietti avrà altre storie importantissime. Nel 1991, infatti, ha una storia d’amore con Stefano Bonaga, docente universitario e filosofo. Dopo 5 anni, la loro relazione termina. Ed Alba, dopo un flirt con Christopher Lambert e una relazione con Jody Vender, dal 2001 al 2007, ha avuto una storia d’amore con Giuseppe Lanza di Scalea. Ad oggi, non sappiamo se sia impegnata oppure no!

Il tragico incidente del 2004

La vita di Alba non è stata affatto soltanto rose e fiori. Nel raccontarvi di lei non possiamo fare a meno di citare il tragico incidente che l’ha vista coinvolta nel 2004, insieme a Giuseppe Lanza di Scalea. E che ha visto necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i corpi da sotto le lamiere. Ma non è affatto finita qui. In un suo post Instagram, canale su cui è attivissima e seguitissima, la conduttrice ha rivelato di avere avuto, all’età di 37 anni, un tumore al collo dell’utero.

Noi non vediamo l’ora di vederla a Tale e Quale Show, voi?