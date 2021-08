Tale e Quale Show, chi è Federica Nargi: dove l’abbiamo vista per la prima volta in tv? Non a Striscia la Notizia; tutto quello che sappiamo sulla splendida showgirl.

Ci siamo! Manca davvero pochissimo all’inizio di una nuova edizione di Tale e Quale Show. Un’edizione che si preannuncia ricca di sorprese: il cast è davvero stellare! La prima puntata della stagione andrà in onda venerdì 17 settembre 2021 e a condurre ci sarà, come sempre, Carlo Conti. Tra i concorrenti di questa edizione tantissimi volti amati dal pubblico, tra cui una delle veline di Striscia la Notizia più apprezzate di sempre!

LEGGI ANCHE ——>Tale e Quale Show 2021, Alba Parietti: vita privata, il drammatico momento del passato, dove vive e il tragico incidente del 2004

Parliamo proprio di lei, Federica Nargi, la bellissima romana che, sul bancone del famoso tg satirico, faceva coppia con la bionda Costanza Caracciolo. Dopo averla vista ballare, la showgirl si cimenterà nell’arte del canto e dell’imitazione. In attesa di vederla all’opera, conosciamola meglio!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Federica Nargi è una delle concorrenti di Tale e Quale Show 2021: conosciamola meglio

Anche Federica Nargi nel cast di Tale e Quale Show 2021. Nata a Roma il 5 febbraio del 1990, la bellissima showgirl è stata velina a Striscia la Notizia dal 2008 al 2012, in coppia con Costanza Caracciolo, ancora oggi sua grande amica. Prima di questa esperienza, però Federica ha partecipato a Miss Italia, classificandosi undicesima, dopo aver vinto le fasce di Miss Roma e Miss Cotonella.

Da lì una carriera ricca di successi per lei: in tv l’abbiamo vista, tra le altre cose, in Pechino Express, nel talent di Rai Uno Si può fare, al timone di Colorado. Ha anche recitato nel film Capitan Basilico 2 – I Fantastici 4+4 e nella serie tv Il bello delle donne. Ma è come modella che la Nargi è stata protagonista di tantissime campagne pubblicitarie di brand famosissimi: da Golden Point a Garnier, da Primadonna a Netflix. La Nargi è una delle modelle ed influencer più amate e seguite al momento: il suo profilo Instagram conta ben 3,8 milioni di followers.

La storia d’amore con Alessandro Matri

Anche la vita privata della bellissima Federica procede a gonfie vele. La showgirl è legata da dodici anni ad Alessandro Matri, ex attaccante della Juventus, oggi volto di Dazn . I due sono genitori di due splendide bambine, Sofia, di 4 anni, e Beatrice, nata un anno fa. Un famiglia splendida e unita, di cui spesso la Nargi condivide foto e video sui suoi social:

Insomma, Federica ha tutte le carte in regola per essere una grandissima protagonista di questa edizione dello show. Come se la caverà con le imitazioni? Sarà lei a salire sul gradino più alto del podio. Tra i favoriti per la vittoria di quest’anno c’è Pierpaolo Pretelli, ex concorrente del GF Vip 5. Appuntamento a venerdì 17 settembre per scoprire tutte le novità di questa attesissima edizione di Tale e Quale Show.