Beautiful, anticipazioni americane: è incinta ma non sa chi è il padre del bambino, clamoroso colpo di scena nelle prossime puntate della soap opera.

È una delle serie più longeve di tutti i tempi: ben 35 anni di messa in onda, senza alcuna interruzione, per Beautiful, che ancora oggi tiene incollati alla tv milioni di telespettatori. Merito dei continui colpi di scena presenti nella trama, sempre più ricca di intrighi e segreti. Nelle puntate in onda attualmente in Italia, al centro della storia ci sono le nozze tra Ridge e Shauna: una notizia che ha fatto letteralmente infuriare Brooke. Ben presto, però, arriverà un’altra coppia a rubare la scena…

E non solo: la donna scoprirà di essere in dolce attesa. Tutto meraviglioso, se non fosse che ha un dubbio atroce: il bambino è del suo fidanzato o è frutto della notte di passione avuta con il suo ex? Scopriamo i dettagli di questa vicenda dando un’occhiata alle anticipazioni provenienti dall’America!

Beautiful, anticipazioni americane: Steffy è incinta, ma di chi? I dubbi della Forrester

Ebbene si, ben presto Steffy Forrester si fidanzerà ma non con Liam Spencer! La figlia di Ridge inizierà una storia con il dottor Finnengan, conosciuto come Finn. I due si sono conosciuti in ospedale, dove Steffy è stata ricoverata in seguito ad un incidente. Tutto procede a gonfie vele, finché la giovane Forrester scopre di essere incinta: una notizia meravigliosa, se non fosse che Steffy ha passato una notte di passione con Liam, che a sua volta ha tradito Hope.

La Forrester ha quindi un grande dubbio: il padre del bambino è Finn o Liam? Non ci sono alternative, bisogna fare un test di paternità. E proprio riguardo i risultati del test, ci saranno altri clamorosi colpi di scena: il test sarà manomesso per cambiare l’esito!

Se siete curiosi di scoprire tutte le novità e le prossime anticipazioni di Beautiful, continuate a seguirci!