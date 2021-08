Anna Moroni, splendida notizia per la amatissima cuoca: lo ha annunciato lei stessa

Splendida notizia per Anna Moroni, è stata proprio l’amatissima cuoca ad annunciarlo: di seguito vi riportiamo le sue parole

Anna Moroni è una delle cuoce più amate della televisione italiana. La donna si è diplomata in ragioniera, ma ha preso tutt’altra strada, dedicandosi alla sua passione: la cucina. Prima di intraprendere la strada della gastronomia, però, è stata interprete presso l’ambasciata d’Australia a Roma.

La Moroni è divenuta famosa grazie alla trasmissione televisiva La prova del cuoco, in onda su Rai Uno. La cuoca è stata una delle protagoniste della storica trasmissione, partecipandovi dal 2002 al 2018. Durante la trasmissione, la donna presentava una rubrica di alcuni minuti, nella quale offriva lezioni di cucina alla presentatrice Antonella Clerici. Le due donne hanno lasciato insieme il programma il 1º giugno 2018.

Anna Moroni, splendido annuncio: le parole della cuoca

Dopo essere divenuta famosa in televisione, la Moroni si è lanciata anche sui social, dove anche lì ha riscontrato un discreto successo. La protagonista de La prova del cuoco è molto attiva soprattutto su Instagram, dove di recente ha raggiunto un traguardo eccezionale.

La Moroni ha infatti comunicato uno splendido annuncio ai suoi seguaci. La cuoca ha raggiunto quota sessantamila follower sul popolare social network ed ha voluto ringraziare tutti tra le stories: “60.000 volte grazie“.

Sul popolare social network, la Moroni racconta la sua vita, le sue vacanze e soprattutto la sua cucina. Non mancano infatti video-ricette e foto in cui mostra ai suoi seguaci cosa ha cucinato. I post sono sempre pieni di like e anche le sue stories sono sempre piene di visualizzazioni.

La redazione di Sologossip si congratula con la graziosissima Anna per il raggiungimento di un obiettivo veramente straordinario. Ci auguriamo ovviamente che la famosa cuoca possa incrementare ulteriormente il suo pubblico.