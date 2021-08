Gioia incredibile per l’amatissima coppia: sono diventati genitori per la prima volta, nessuno sapeva nulla della gravidanza.

Un annuncio tanto incredibile quanto sorprendente, non c’è che dire. Proprio qualche ora fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, l’amatissima attrice ha rivelato di essere diventata mamma per la prima volta. Una notizia davvero fantastica, vero? Come darvi torto! Eppure, allo stesso tempo ha colto di sorpresa tutti i sostenitori della coppia. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: fino a questo momento, ci sembra che le due star non avessero proprio proferito parola sulla prima gravidanza. È proprio per questo motivo che la nascita della piccola Iris, è proprio questo il nome della loro primogenita, ha sorpreso davvero tutti.

Leggi anche –> Si sono innamorati nella casa del GF Vip e saranno presto genitori: magnifico annuncio

Sono diventati genitori per la prima volta, quindi! E questo, com’è giusto che sia, non ha affatto potuto che riempire di gioia i loro sostenitori. “Benvenuta al mondo alla nostra piccola dolce Iris. I nostri cuori sono pieni”, recita proprio così la didascalia scritta a corredo dello scatto che ritrae una serie di scatti incantevoli.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Sono diventati genitori della piccola Iris: l’amatissima coppia spiazza tutti, che sorpresa!

Si sono conosciuti ed innamorati sul set, da quel momento non si sono mai più lasciati. Stiamo parlando proprio di loro: Emily Vancamp e Josh Bowman, celebre coppia di ‘Revenge’, amatissima serie televisiva. Il loro primo incontro, infatti, sarebbe avvenuto proprio durante le riprese e, da quel momento, hanno intrapreso una splendida storia d’amore. Il loro matrimonio, da quanto si apprende dal web, sarebbe stato celebrato nel 2018 in gran segreto. Ed altrettanto segreta è stata anche la gravidanza.

Leggi anche –> Diventeranno genitori bis, l’annuncio incredibile della super modella: tutti di stucco

Proprio qualche ora fa, la bellissima Emily ha annunciato la nascita della sua primogenita. L’amatissima attrice e suo marito, quindi, sono diventati genitori della piccola Iris. Una notizia superlativa, quindi. E che, com’è giusto che sia, ha avuto un importantissimo eco sul web. A corredo dello scatto, infatti, sono giunti tantissimi commenti di congratulazioni, auguri e complimenti.

Ai tantissimi auguri arrivati a corredo dello scatto, si aggiungono anche i nostri. E, soprattutto, benvenuta al mondo piccola Iris.