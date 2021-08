Jennifer Lopez ha rubato letteralmente la scena a Venezia , dove è giunta per la sfilata di Dolce & Gabbana. Ecco i dettagli del suo look.

Dal 28 al 30 agosto Dolce & Gabbana presenta a Venezia le collezioni 2021 di Alta Moda Donna, Alta Sartoria (Uomo), Alta Gioielleria e Alta Orologeria. L’evento è seguito in tutto il mondo ed ha visto arrivare ospiti e star internazionali da tutto il mondo, nonostante il Covid-19. In Piazza San Marco la sera del 29 agosto c’è stato lo spettacolo ‘clou’: la sfilata ha ospitato volti famosi in tutto il mondo come Puff Daddy, Sharon Stone, Vin Diesel, Kourtney Kardashian, Heidi Klum, Helen Mirren. A rubare la scena, oltre il fantastico evento, Jennifer Lopez. La star americana ha scelto un look che ha lasciato a bocca aperta chiunque.

Jennifer Lopez ruba la scena a Venezia: look mozzafiato per la sfilata Dolce&Gabbana

Amanti della moda, questa volta bisogna ammettere che la regina del pop latino ha davvero superato ogni aspettativa. Jennifer Lopez ha rubato totalmente la scena una volta giunta a Venezia per la sfilata Dolce & Gabbana. La celebre star famosa in tutto il mondo, per lo show ha indossato un bustier ricco di pietre ed un pantalone a vita alta. Il completo è stato incorniciato da una preziosa mantella, lunga sino a terra. Per completare l’outfit, ha scelto dei tacchi con plateau dorati.

Preziosi orecchini ed il cerchietto, per non dire ‘corona’, hanno completato il look: una vera e propria ‘dea’ è arrivata a Venezia per la sfilata di D&G. Il colore neutro è stato aggiunto per make up e manicure: la make up artist di JLo, Mary Phillips, ed il suo manicurist, Tom Bachik, hanno scelto la semplicità per i dettagli!

L’evento dedicato ai pezzi unici da donna del marchio ha visto arrivare nella meravigliosa città anche Monica Bellucci che ha visto sfilare in passerella sua figlia Deva.