Fiori d’arancio in casa Le Iene: il celebre inviato del programma è convolato a nozze con la sua dolce metà, Claudia. Presenti alla cerimonia tantissimi volti noti della tv!

Fiori d’arancio in casa ‘Le Iene’, il celebre programma televisivo italiano di intrattenimento va in onda su Italia Uno dal lontano 1997. Tanti giornalisti, inviati, reporter, realizzano servizi ed inchieste d’approfondimento e intrattenimento! Sono tantissime ‘le iene’ che fanno parte del cast: uno di loro è convolato a nozze! Venerdì 27 agosto Antonino Monteleone ha condotto all’altare Claudia Parrinello, la sua compagna che ha scelto come sua sposa. In Sicilia la coppia si è giurata amore eterno: tantissime ‘Iene’ hanno partecipato. Vi raccontiamo tutti i dettagli!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Fiori d’arancio in casa Le Iene: il famoso inviato è convolato a nozze

Il celebre inviato de Le Iene, Antonino Monteleone, venerdì 27 agosto è convolato a nozze con la sua dolce metà, Claudia Parrinello. La coppia si è sposata a Marsala e per gli invitati è stato ‘uno dei matrimoni più belli’ a cui hanno partecipato.

Leggi anche Le Iene, indiscrezione bomba: al posto di Alessia Marcuzzi proprio lei, l’amatissima cantante!

Presenti per le nozze ovviamente anche molti colleghi di Antonino, famosi volti del celebre programma Le Iene. Roberta Rei, Nina Palmieri, Giulio Golia, Stefano Corti con la sua compagna Bianca Atzei hanno celebrato l’amore del loro amico e collega.

Alcune fotografie della meravigliosa giornata le ha rese pubbliche Luca Caruso che lavora nel ‘dietro le quinte’ de Le Iene. Ecco una foto degli sposi:

Chi è Antonino Monteleone

Antonino Monteleone è l’inviato de Le Iene, classe ’85: è un giornalista professionista ed è nato a Reggio Calabria. Prima di approdare nel programma di Italia Uno, ha lavorato per Report, Exit e Piazzapulita. La sua dolce metà, Claudia Parrinello, è un avvocato. Gli auguriamo una vita ricca di amore e felicità!