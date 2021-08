L’ex volto televisivo ha raccontato un episodio incredibile che l’ha vista protagonista: la conduttrice, da tempo lontana dal mondo del piccolo schermo, ha ricevuto ‘un messaggio dall’aldilà’.

E’ stata la prima donna italiana ad ottenere il premio Miss Mondo Fotogenia nel celebre concorso Miss Mondo, svoltasi in Sudafrica. Parliamo di Barbara Chiappini, celebre volto televisivo degli anni ’90 ed inizio anni 2000. Oggi la conduttrice e modella vive lontana dal mondo del piccolo schermo: dopo una carriera lunga e brillante in tv, ha scelto di dedicarsi alla sua famiglia. Barbara quando aveva solo 11 anni ha perso la sua mamma a causa di una terribile malattia: l’ex volto televisivo però ha sempre sentito sua madre ‘vicina’. In un’intervista ha raccontato un episodio che ha messo i brividi a tutti.

“Mamma mi ha mandato un messaggio dall’aldilà”: la conduttrice lascia tutti a bocca aperta

Barbara Chiappini in una lunga intervista a ‘Di Più’ ha raccontato un episodio davvero incredibile che l’ha vista protagonista. Il celebre ex volto televisivo diversi mesi fa ha avuto diversi problemi con il marito: dopo quasi 20 anni insieme, Barbara e Carlo Marini Agostini stavano per separarsi. Qualcosa però è cambiato improvvisamente.

La Chiappini ha raccontato di aver ricevuto un ‘messaggio dall’aldilà’: “La mia mamma mi ha mandato un messaggio dall’Aldilà tramite mia cugina. In un sogno le ha detto: “Devi dire a Barbara che lei e Carlo sono più forti di tutto e che devono stare insieme anche per amore dei figli”. Proprio in quei giorni, mio marito e io ci eravamo separati. Non lo sapeva nessuno, tantomeno mia cugina. E quando lei mi ha detto ciò che desiderava mamma per me, ho capito che stavo facendo un errore grandissimo. E così Carlo e io siamo tornati insieme. Era chiaro che mia madre volesse dirmi che stavamo facendo una stupidaggine. Che le crisi sono normali e che vanno superate“.

Le parole di Barbara hanno lasciato il segno: dopo il messaggio ricevuto dalla sua mamma defunta, l’ex volto tv e suo marito sono tornati insieme. A settembre festeggeranno 10 anni di matrimonio.