Oggi è così, ma ricordate Eric Forrester nella prima puntata di Beautiful? Stenterete a riconoscerlo, sono passati ben 35 anni.

È il protagonista assoluto della soap opera per eccellenza. Si, parliamo proprio di lui, Eric Forrester, il patriarca della famosa famiglia al centro delle vicende di Beautiful. Proprietario della Forrester Creations, la casa di moda di famiglia, Eric è un personaggio chiave della serie da ben 35 anni! Nelle puntate attualmente in onda, l’uomo è legato a Quinn, ma nel corso degli anni sono stati tantissimi i suoi amori, a partire dall’indimenticabile Stephanie. Ma ricordate come era l’attore proprio nel primo episodio della serie?

Sin dalle prime immagini trasmesse, Eric era alle prese con il suo lavoro, nel pieno dell’organizzazione di una sfilata di moda con i figli Ridge e Thorne. Curiosi di vedere come era? Siete nel posto giusto!

Eric Forrester, lo ricordate nella prima puntata di Beautiful? Ecco com’era ben 35 anni fa

Chi non ha mai visto una puntata di Beautiful? La soap opere americana va in onda da ben 35 anni, senza alcuna interruzione. Un successo internazionale per la serie, seguitissima anche nel nostro Paese. Non tutti, però, hanno seguito le vicende dei Forrester proprio dall’inizio. Era il 23 marzo del 1987 quando, per la prima volta, fu trasmessa la soap opera. E, sin dalle prime scene, apparve lui, Eric Forrester, uno dei protagonisti assoluti della serie, fondatore dell’omonima casa di moda.

Ad interpretare il patriarca della famiglia è John McCook, che oggi ha 77 anni. Insieme a Katherine Kelly Lang, ovvero Brooke Logan, rappresenta un vero e proprio pilastro della serie, di cui fa pare da 35 anni. Curiosi di vederlo agli esordi, nel primissimo episodio di Beautiful? Date un’occhiata:

Eh si, davvero incredibile! Sono passati tantissimi anni ma Eric continua ad essere protagonista assoluto della serie, che tiene incollati milioni di telespettatori alla tv, proprio come accadeva all’inizio. E voi, siete fan della serie più longeva dalla nostra tv?