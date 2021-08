Susan è stata una delle protagoniste di Vite al Limite che ha rischiato davvero grosso: pesava 276 kg, ma ad oggi è davvero irriconoscibile.

Il successo del programma ‘Vite al Limite’, diciamoci la verità, è davvero impressionante. Andato in onda per la prima volta nel 2013, la trasmissione di TLC ha saputo conquistare l’attenzione del pubblico in un vero e proprio batter baleno tanto da arrivare a ben 9 stagioni. Ovviamente, nel corso di queste edizioni i suoi telespettatori hanno avuto la possibilità di conoscere tantissimi pazienti. E di restare completamente impressionati per le loro storie. Tra queste, una in particolare ha saputo catturare tutti. Stiamo parlando proprio delle avventure di Susan Farmer, trentasettenne del Texas con un peso che raggiungeva i 276 kg.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che ad affliggere la donna non fosse soltanto il suo peso eccessivo, ma anche dei gravissimi problemi neurologici che hanno seriamente rischiato di non farla camminare più. Insomma, una storia piuttosto drammatica, ma che d’altra parte ha spinto la Farmer a farsi forza e coraggio per ritornare in forma. E ad oggi possiamo affermarvi che ci è riuscita davvero alla grande. Perché? Guardate un po’ qui.

Susan di Vite al Limite, oggi è irriconoscibile: la sua vita dopo il programma è fortemente cambiata

È stata una delle protagoniste che più ha saputo catturare l’attenzione del pubblico di Vite al Limite nel corso della sua terza stagione, Susan Farmer. Entrata a far parte del programma con un peso che raggiungeva i 276 kg, la donna aveva seriamente intenzione di ritornare in forma. Anche perché, come dicevamo precedentemente, la donna ha rischiato davvero grosso.

Nel corso del suo cammino col dottor Nowzaradan non sono affatto mancati momenti di sconforto, eppure la forza di Susan è stata talmente forte che è riuscita a superare ogni cosa. E dopo l’intervento, badate bene, è riuscita a raggiungere un peso davvero incredibile. Badate bene, stiamo parlando di ben 154 kg. Un traguardo davvero impressionante, quindi! Com’è, però, oggi? Siete curiosi di vederla? Guardate un po’ qui:

Insomma, non c’è davvero niente da dire. Ad oggi, Susan Farmer è in ottima forma. Siete d’accordo con noi?