Ha sfilato a Venezia per Dolce e Gabbana: è la figlia della famosissima attrice

E’ arrivata in gondola ed ha sfilato in Piazza San Marco, a Venezia, per Dolce e Gabbana: parliamo della figlia della celebre attrice italiana. Meravigliosa!

A Venezia, in Piazza San Marco, location che ogni anno ospita il volo dell’angelo, Dolce e Gabbana hanno dato vita ad uno spettacolo indimenticabile. La nuova collezione Alta Moda è stata presentata sotto lo sguardo di 500 ospiti: tra questi, anche celebrità famose in tutto il mondo come Jennifer Lopez, Kitty Spencer, Monica Bellucci. Le creazioni D&G sono arrivate in passerella su 100 gondole ed indossate da 100 modelle: sapete chi ha sfilato per il famoso brand? La figlia della famosissima attrice.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI