In questo articolo vi parliamo di uno dei concorrenti del talent show Bake Off Italia 2021: Edoardo Baldini

Bake Off Italia è un talent show trasmesso sul canale Real Time. La prima puntata è andata in onda il 29 novembre 2013. Il talent non è trasmesso solo nel nostro paese, bensì è un fenomeno televisivo internazionale. Il programma originale è The Great British Bake Off, trasmesso sulla BBC e creato da Love Production. Esso ha registrato ascolti da record, affermandosi in ben 13 paesi in tutto il mondo.

In Italia, il programma è stata prodotto da Magnolia ed è presentato da Benedetta Parodi ed ha come giudici Ernst Knam e Clelia d’Onofrio, ai quali si è aggiunto Antonio Lamberto Martino e Damiano Carrara nella quinta. Nell’ottava stagione, invece, si è aggiunto un quarto giudice, Csaba dalla Zorza.

Bake Off Italia 2021, chi è Edoardo Baldini

Tutto pronto per la nona edizione di Bake Off Italia. Il programma andrà in onda sui canali del gruppo Discovery a partire da venerdì 3 settembre 2021. Il cast della nona edizione è veramente cospicuo. Tra i concorrenti figura anche Edoardo Baldini.

Egli è nato a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, il 3 febbraio 1993. Ha 28 anni ed è un ragazzo con uno spiccato senso di solidarietà. Il giovane, infatti, è un volontario della Misericordia e con loro presta soccorso ai bisognosi. Edoardo, inoltre, frequenta Medicina e Chirurgia all’Università degli studi di Firenze. Il suo sogno nel cassetto è proprio quello di diventare un medico, anche se non è l’unico. Edoardo ha anche una smodata passione per la cucina ed adora portare dolci alle persone bisognose. In cucina, Baldini usa addirittura gli attrezzi chirurgici per essere preciso. Edoardo sogna di aprire una catena di pasticcerie a New York.

Rispetto alla sua vita privata, invece, sappiamo molto poco. Edoardo ha un soprannome, ‘principino’, e nel tempo libero ama allenarsi in palestra. È anche molto attivo su Instagram (@edoardo.bakeoff9), dove è seguito da più di 1.500 seguaci.

Dietro il consiglio del fratello e della sorella, Edoardo ha deciso di iscriversi alla nona edizione di Bake Off Italia. Qui avrà la possibilità di far assaggiare le sue dolci creazioni ai giudici Ernst Knam, Damiano Carrara, Clelia D’Onofrio. Riuscirà ad uscirne vincitore dal talent show? In palio non c’è un premio in denaro, ma, secondo quanto si apprende da TvBlog, l’opportunità di condurre un programma su Food Network Italia e di partecipare ad una Masterclass di cioccolateria presso la Scuola del Cioccolato Perugina.